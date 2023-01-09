Stoenești, un început de toamnă sub semnul modernizării. Gheorghe Dumbravă: „Rezultatele se văd în fiecare sat”

joi, 18 septembrie 2025

Stoenești, septembrie 2025 – Toamna 2025 a început cu un bilanț pozitiv la Stoenești. Sub conducerea primarului Gheorghe Dumbravă, administrația locală a finalizat noi tronsoane de drum asfaltat și a recepționat lucrările de modernizare a școlilor, unde elevii au început anul școlar în condiții mult îmbunătățite.

În plus, sistemul de iluminat public a fost extins în mai multe sate, oferind un plus de siguranță pe timp de noapte. Tot în septembrie, Primăria a organizat o serie de întâlniri cu cetățenii pentru stabilirea priorităților investiționale pentru anul 2026.

„Stoeneștiul este într-un proces continuu de transformare. Împreună cu oamenii din comună construim un viitor mai bun”, a transmis primarul Gheorghe Dumbravă.

