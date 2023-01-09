miercuri, 24 septembrie 2025

Sportivul vâlcean Bodescu „Becali” Gabriel, victorie la gala de la Târgu Mureș

Pe 20 septembrie, Târgu Mureș a găzduit o gală spectaculoasă dedicată sportivilor amatori și profesioniști, un adevărat festival al sporturilor de contact, unde disciplina, respectul și ambiția au fost în prim-plan. Peste 400 de sportivi din întreaga țară au urcat în ring, transformând evenimentul într-o sărbătoare a performanței și a pasiunii pentru sport.

Momentul culminant al serii a fost gala profesionistă, unde s-au confruntat unii dintre cei mai buni luptători din România. Printre aceștia s-a numărat și reprezentantul Râmnicului Vâlcea, Bodescu „Becali” Gabriel, sportiv legitimat la clubul Tiger Gym Râmnicu Vâlcea, antrenat de Viorel Stanciu.

Deși a luptat la o categorie superioară, „Becali” a reușit să își impună ritmul și să controleze lupta, obținând o victorie tactică importantă. Alegerea strategiei a fost una inteligentă, menită să evite accidentările și să îi permită continuarea pregătirii intense pentru următorul său mare test: Dynamite Fighting Show, programat pe 24 octombrie, la Pitești.

„Gabriel a demonstrat încă o dată că seriozitatea și munca susținută aduc rezultate. Această victorie este doar un pas în drumul său către performanțe și mai mari”, a declarat antrenorul Viorel Stanciu, la finalul galei.

Succesul de la Târgu Mureș reconfirmă potențialul luptătorului vâlcean și aduce în prim-plan forța unei generații noi de sportivi dedicați, care duc mai departe tradiția și pasiunea pentru sporturile de contact.