Șpârle și șopârle, 22.09.2025

luni, 22 septembrie 2025

DENDROS SRL, firma fratelui lui Buican, „lapte” pentru școli și grădinițe: zeci de achiziții directe mărunte, același furnizor. DENDROS SRL (CUI 10829236), societatea deținută de Mihai-Florin Buican, fratele deputatului PNL de Vâlcea Cristian Buican, a devenit în 2025 furnizor recurent de produse lactate pentru unități de învățământ din Râmnicu Vâlcea, prin achiziții directe repetate și fragmentate. În numai câteva luni, Colegiul Energetic (director - preotul Mihai Simion, vecinul Mihaelei Andreianu, șefa de la învățământ obedientă total deputatului Buican!) și Grădinița cu Program Prelungit „Traian” au atribuit furnizorului serii de micro-contracte (de la câteva sute la puțin peste o mie de lei bucata) pentru același obiect: 15500000-3 – Produse lactate.

Ro Construct Center SRL este exemplul clar al felului în care rețelele politice și administrative permit companiilor cu trecut penal să prospere din contracte cu statul. Fie că vorbim de CJ Argeș sau de fonduri europene gestionate prin ADR Sud-Vest Oltenia, aceeași firmă cu patron condamnat rămâne nelipsită de la licitațiile importante. În timp ce cetățenii așteaptă spitale moderne, infrastructură și proiecte turistice transparente, realitatea este că banii publici merg către „abonatele de partid” – indiferent de cazierul patronilor lor. Acum a ajuns și la Vâlcea!

Fiul primarului din Râmnicu Vâlcea, Vlad Gutău, pare să fi luat-o înaintea administrației locale și să-și fi creat propriul „aeroport de afaceri”. La propriu. Firma LTP AIRPORT INVEST SRL, înființată la finalul anului 2024, îl are ca asociat unic și administrator pe Vlad Gutău. Cu un capital social de doar 200 de lei și fără niciun punct de lucru declarat, LTP AIRPORT INVEST SRL își are sediul pe Calea lui Traian nr. 51B, adresa unde Vlad Gutău își înregistrează, de regulă, majoritatea firmelor. Obiectul de activitate principal: dezvoltare (promovare) imobiliară. Totuși, numele firmei trimite către o zonă de activitate mult mai ambițioasă – „AIRPORT INVEST”. Aeroporturi? Investiții în infrastructură de zbor?

Paul Stănescu, secretar general al PSD și unul dintre cei mai vechi și influenți lideri social-democrați, a ieșit public să acuze guvernul condus de Ilie Bolojan de „teroare administrativă”. Revolta lui Stănescu nu este însă întâmplătoare: reformele promise de premier – stoparea sinecurilor și curățarea instituțiilor de stat – lovesc direct în rețeaua de interese a baronului din Olt. O rețea în care fratele, fiica, ginerele și fiul său au ajuns să ocupe funcții cheie sau să deruleze afaceri grase cu statul.