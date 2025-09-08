Sparle și soparle, 08.09.2025

În anii ’70, planul stațiunii Vidra din județul Vâlcea era grandios: o stațiune olimpică, capabilă să găzduiască Jocurile Olimpice de Iarnă. Arhitecți elvețieni au proiectat hoteluri moderne, vile și facilități de cazare pentru peste 1.000 de persoane. Au fost construite clădiri masive, cu șase etaje, un domeniu schiabil și un telescaun. Până și Ivan Patzaichin venea aici să se antreneze. După Revoluție, proiectul s-a prăbușit. Stațiunea a intrat în administrarea sindicatelor, dar investițiile au lipsit. Pârtiile s-au degradat, instalațiile s-au ruginit, iar clădirile au devenit ruine. Ce trebuia să fie mândria turismului românesc a ajuns „Cernobîlul montan” – un spațiu sinistru, cu geamuri sparte, pereți scorojiți și vegetație care a năpădit balcoanele.
Fost prefect de Vâlcea și apropiat al liderilor PNL locali, Sebastian Fârtat a ajuns să ocupe o funcție de manager la Hidroelectrica, compania strategică a statului român din sectorul energetic, fără a avea nicio experiență sau pregătire relevantă în domeniu. În declarația sa de avere depusă în iunie 2024, Fârtat menționează un venit anual de 223.098 lei, adică peste 18.500 de lei pe lună, echivalentul a circa 3.700 de euro lunar. În timp ce ingineri și specialiști cu studii de profil abia ating jumătate din acest nivel salarial, fostul prefect liberal a fost „catapultat” direct într-o poziție de conducere, grație conexiunilor politice cu Sebastian Burduja, ministrul Energiei la acea vreme, și Bogdan Badea, fost director general al Hidroelectrica.
Octavian Luță a pus mâna pe cele mai importante resurse economice ale orașului – ștrandurile și o suprafață considerabilă din centrul localității (24.738 metri pătrați) – unde a dezvoltat un parc de agrement. Totul a fost obținut printr-o procedură de concesiune care, la o privire atentă, nu a fost altceva decât o licitație viciată, menită să legitimeze ceea ce în realitate era un aranjament dinainte stabilit. Rețeaua firmelor controlate direct sau indirect de Octavian Luță este greu de ignorat: Xavitel SRL – controlată oficial de Luță; SC Xav Media SRL – intră în schemă prin Aurelia Stanciu, rudă a lui Luță, folosită ca interpus; alte firme satelit (Astral Connect D2D SRL, Aqua Magic Land SRL, Xavitel Business SRL, Fain Gastro SRL, Cesavil Tour SRL), conectate prin asociatul Andronie Ioan Sergiu, care apare recurent în structurile acestor societăți. Astfel, cel puțin două dintre firmele care s-au înscris la procedura de concesiune din anul 2017 erau legate între ele prin rude și parteneriate de afaceri, ceea ce anulează din start principiul concurenței reale.
De ani de zile, Râmnicu Vâlcea este sufocat de fum. Străzile Morilor, Alunului, Inătești sau Izvor s-au transformat în adevărate focare de poluare, unde clanuri de romi ard, zi de zi, cabluri, cauciucuri, plastice și alte deșeuri toxice. Fumul gros se ridică peste oraș, iar autoritățile par incapabile sau, mai grav, neinteresate să pună capăt acestui fenomen. Este vorba doar despre deșeuri metalice și plastice, sau în spatele acestor focuri se ascund lucruri mult mai grave? Este imposibil să nu ne întrebăm dacă nu cumva aici se repetă, într-o formă mascată, scenariul sinistru de la Caracal, unde lipsa de reacție a autorităților a îngropat adevărul despre dispariția Alexandrei Măceșanu și a Luizei Melencu.
