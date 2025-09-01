Sparle si soparle, 01.09.2025

Un farmacist din Valcea este acuzat de mai multe colege de breasla de hartuire sexuala! Mai multe plangeri sunt cercetate de autoritati. Monitorizam cazul!
Comisarul sef de la Garda de Mediu, Stefan Paun, toaca frunza la caini? Altfel nu ne explicam nepasarea, lipsa de actiune legala in ceea ce priveste POLUAREA ZILNICA din Ramnicu Valcea, in special strazile Alunului, Morilor si Inatesti! Acolo zi de zi, mai multe clanuri de romi incendiaza cauciucuri, cabluri si alte obiecte toxice, iar fumul polueaza intreg municipiul Ramnicu Valcea! Din pacate, Stefan Paun da dovada de incompetenta si nu intervine in stoparea fenomenului! Oare il opreste parlamentarul de la Putere despre care se spune ca incaseaza spagi la greu din zona sau...? Rusine!
Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea a demarat cercetări în cazul concursului cu dedicație de la Primăria Măciuca! Concurs cu dedicație la Primăria Măciuca?! 11 posturi pentru „pilele” primarului Mugurel Mărcoianu, zis Damila???!!! Joi, 28 august 2025, la Primăria Măciuca s-a jucat, se pare, o piesă de teatru administrativ care miroase a corupție. Primarul Mugurel Marcoianu, cunoscut în zonă sub porecla „Damila” (prietenii știu de ce!), ar fi organizat un concurs pentru nu mai puțin de 11 posturi contractuale destinate Complexului de servicii sociale pentru persoane vârstnice.
Situații revoltătoare ies din nou la iveală la Târgul Râureni din Râmnicu Vâlcea, acolo unde mai mulți producători locali acuză abuzuri și hărțuire din partea administratorilor târgului – foști polițiști pensionari, instalați astăzi în funcții publice. Unul dintre aceștia are chiar antecedente penale, dar continuă să se comporte ca și cum ar putea decide cine are sau nu dreptul să muncească. Un material video transmis redacției surprinde o femeie de etnie romă, care se plânge că a fost agresată verbal și împiedicată să își vândă marfa. Femeia reclamă atitudinea de forță și aroganță din partea angajaților, atitudine care i-a șocat și pe clienții aflați la fața locului.
Lasă un răspuns