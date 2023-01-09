Soroșistul Victor Giosan, înfipt în coasta lui Ilie Bolojan

miercuri, 17 septembrie 2025

Sorosistul Victor Giosan, înfipt în coasta lui Ilie Bolojan

Vâlceanul Victor Giosan, cunoscut pentru legăturile sale cu rețelele progresiste de inspirație sorosistă, a fost numit consilier de stat în Cancelaria prim-ministrului Ilie Bolojan, potrivit unei decizii publicate luni, 16 septembrie 2025, în Monitorul Oficial.

Decizia oficială menționează că, „începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Victor Giosan se numește în funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului”. Practic, un om format și promovat de structurile globaliste va fi de acum parte a cercului de decizie al premierului Bolojan.

Originar din Vâlcea, Giosan este un „expert în politici publice” cu o carieră construită în umbra organizațiilor și proiectelor susținute financiar de fundațiile lui George Soros.

Numirea lui Giosan nu este întâmplătoare și ridică întrebări serioase. În timp ce premierul Bolojan încearcă să impună reforme dure în administrația centrală și locală, instalarea unui consilier cu profil „sorosist” în chiar biroul său de la Cancelarie pare o mutare menită să influențeze decisiv direcția politică a Guvernului. Practic, vocea progresistă a rețelelor externe va fi acum prezentă zi de zi la masa deciziilor de la Palatul Victoria.

Este o situație paradoxală: Ilie Bolojan, prim-ministru perceput ca un om pragmatic și ferm, își pune alături un consilier care a activat ani de zile în mecanismele „soft power” europene și sorosiste. În loc să se bazeze pe specialiști crescuți în administrația românească, Guvernul deschide ușa unui om cu un trecut profesional în mare parte subordonat intereselor de la Bruxelles și Washington.

Numirea lui Victor Giosan ca „omul lui Soroș” în Cancelaria premierului Bolojan nu este doar o simplă mutare administrativă, ci un semnal politic. Odată cu această decizie, influența rețelelor progresiste pătrunde oficial la vârful Executivului românesc.