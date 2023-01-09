Șofer turc, drogat, prins la Râmnicu Vâlcea cu 400 de parfumuri contrafăcute

joi, 18 septembrie 2025

Un cetățean turc de 29 de ani a fost oprit joi, 18 septembrie, de polițiștii rutieri pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea. În urma testării, acesta a ieșit pozitiv la consumul de cannabis și a fost dus la spital pentru recoltarea probelor biologice. Totodată, bărbatul a fost amprentat și fotografiat.

Surpriza a venit la controlul mașinii: cu ajutorul câinelui de serviciu, polițiștii au descoperit nouă cutii în care se aflau 413 parfumuri contrafăcute, estimate la o valoare de aproximativ 22.000 de lei. Șoferul nu a putut prezenta documente de proveniență sau de transport pentru marfă.

Produsele au fost confiscate, iar cazul a fost preluat de polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice. Aceștia fac cercetări pentru încălcarea Legii nr. 84/1992 privind mărcile și indicațiile geografice.