Sifonarea fondurilor europene, marca Dăești: GAL Castra Traiana – tunuri cu bani publici sub umbrela „dezvoltării rurale”?!

Un nou scandal cu iz penal explodează în județul Vâlcea. La Dăești, banii europeni destinați comunităților rurale par să fi fost transformați într-o pușculiță de partid și de familie, prin intermediul GAL Castra Traiana, structură care pe hârtie are rolul de a susține dezvoltarea locală. În realitate, documentele oficiale arată că parteneriatul GAL este populat cu firme și ONG-uri de casă, controlate de rețeaua locală liberală, care urmează să gestioneze aproape 2 milioane de euro numai în anul 2025.

Ce este GAL Castra Traiana și cum funcționează

Potrivit Strategiei de Dezvoltare Locală 2023–2027 și a calendarului de selecție publicat pentru 2025

GAL Castra Traiana reunește 12 localități din Vâlcea și una din Argeș (inclusiv Dăești, Bujoreni, Berislăvești, Muereasca, Voineasa, Brezoi, Călimănești).

Structura are 44 de parteneri – autorități locale, ONG-uri și firme private. Printre aceștia se regăsesc societăți abonate la contracte publice și la fonduri europene:

SC Aurica SRL (Dăești) – implicată în proiecte suspecte și parte din rețeaua locală;

SC Corom Export SRL (Dăești) – firmă conectată la interpuși ai „bosului” din comună;

SC Dendros SRL (Perișani) – societate controlată de Mihai Florin Buican, apropiat al PNL, fratele deputatului Cristian Buican;

Asociația Crescătorilor de Bovine Dăești – beneficiar tradițional de fonduri;

Obștea Sărăcinești-Băloța – organizație care ar fi accesat fonduri prin GAL, în condiții netransparente;

Clubul Sportiv Viitorul Dăești – entitate cu sprijin direct din partea primarului.

Astfel, decidenții sunt totodată și potențiali beneficiari direcți ai fondurilor, o situație care contravine principiului de bază al programului LEADER – separarea clară între evaluator și beneficiar.

Banii pe masă: aproape 2 milioane € numai în 2025

Conform calendarului GAL Castra Traiana (Anexa 2, AFIR, 2025), pentru ultimele luni ale anului sunt programate alocări masive:

295.959 euro pentru „dezvoltarea localităților”;

540.000 euro pentru „înființarea de activități non-agricole tip start-up”;

230.000 euro pentru „protecția mediului și eficiență energetică”;

210.000 euro pentru infrastructura SMART VILLAGE;

210.000 euro pentru servicii sociale;

350.000 euro pentru dezvoltarea societăților locale.

În total, peste 1,8 milioane euro, bani care – potrivit surselor judiciare – riscă să fie redirecționați către firmele de casă deja abonate la fonduri publice.

DNA intră pe fir

Potrivit surselor judiciare, la DNA Pitești există deja un dosar in rem ce vizează GAL Castra Traiana și conexiunile locale. Sunt investigate fraude cu fonduri europene, abuz în serviciu și constituirea unui grup infracțional organizat.

Mai mulți membri ai GAL, printre care reprezentanții firmelor Aurica SRL, Dendros SRL și Corom Export SRL, ar urma să fie audiați pentru conflicte de interese și alocări preferențiale de fonduri. Având în vedere prezumția de nevinovăție, niciunul dintre acești reprezentanți nu este acuzat direct de vreo infracțiune.

GAL Castra Traiana s-ar fi transformat într-un paravan prin care banii europeni sunt sifonați către rețeaua politică și administrativă din Vâlcea.

Cu aproape 2 milioane de euro pe masă în 2025, comuna Dăești riscă să devină un caz-școală de fraudă cu fonduri europene, unde dezvoltarea rurală e doar o fațadă, iar adevărații beneficiari sunt deja cunoscuți de autorități.

Întrebarea care rămâne: Va reuși DNA să spargă acest mecanism bine uns sau banii europeni vor continua să fie direcționați către buzunarele rețelei politice din Dăești?