Sfaturi pentru a conduce în siguranță toamna - de la verificarea anvelopelor, la verificarea ștergătoarelor

marți, 16 septembrie 2025

Toamna vine cu o combinație de factori care pot transforma un drum obișnuit într-un pericol: ploi frecvente, frunze căzute, ceață densă, luminozitate redusă și temperaturi în scădere. Chiar dacă nu este la fel de dificilă ca iarna, această tranziție de sezon ridică provocări reale pentru orice conducător auto.

Adaptarea stilului de condus și a stării tehnice a mașinii sunt importante pentru a preveni accidentele și a asigura confortul tău și al pasagerilor. Iată, așadar, ce măsuri ar trebui să iei pentru a conduce în siguranță toamna.

1. Verificarea și adaptarea anvelopelor

Anvelopele sunt punctul de contact direct între mașină și carosabil. Iar în sezonul ploios al toamnei, aderența este esențială. Astfel, poți accesa un magazin de cauciucuri online, cum este Janta.ro, dacă este cazul să îți schimbi anvelopele cu unele noi înainte de sezonul ploios.

Verifică adâncimea profilului : Legea cere minimum 1.6 mm, dar pentru siguranță este recomandat să ai cel puțin 3 mm în sezonul rece și ploios.

Caută semne de uzură neuniformă : pot indica probleme de geometrie sau presiune incorectă.

Presiunea corectă : Verifică și ajustează în funcție de temperatură. Presiunea scade odată cu frigul.

Ia în calcul schimbarea cu anvelope all season sau de iarnă , dacă temperaturile nocturne coboară frecvent sub 7°C.

Anvelopele cu aderență slabă pot mări considerabil distanța de frânare pe carosabil umed și cresc riscul de acvaplanare.

2. Inspectarea frânelor - element de siguranță vital

Toamna înseamnă drumuri ude, frunze alunecoase și vizibilitate scăzută - condiții în care sistemul de frânare trebuie să funcționeze perfect.

Verifică plăcuțele și discurile de frână - dacă sunt uzate, schimbă-le înainte de începerea sezonului rece.

Ascultă dacă apar zgomote metalice sau vibrații în pedală - sunt semne că frânele au nevoie de atenție.

Nu neglija lichidul de frână - trebuie schimbat o dată la 2 ani sau conform recomandărilor producătorului.

Testează frânele pe un drum liber - pentru a simți dacă au un răspuns prompt și echilibrat.

Frânele eficiente îți oferă timp de reacție și control în situații neprevăzute, mai ales pe drumuri alunecoase.

3. Verificarea ștergătoarelor - vizibilitatea e cheia

Toamna aduce cu ea ploi dese și ceață, iar ștergătoarele de parbriz trebuie să facă față acestor condiții.

Dacă ștergătoarele lasă urme, scârțâie sau șterg ineficient, este timpul să le înlocuiești.

Nu uita de ștergătorul lunetei, dacă mașina ta are unul - e crucial în traficul urban.

Curăță lamelele de cauciuc săptămânal, cu o lavetă umedă, pentru a le prelungi viața.

Umple rezervorul cu lichid de parbriz special pentru temperaturi scăzute.

Vizibilitatea clară este una dintre cele mai importante condiții pentru a conduce în siguranță, mai ales la orele dimineții sau seara, când ceața este prezentă.

4. Iluminarea corectă - vezi și fii văzut

Zilele sunt mai scurte toamna, iar ceața și ploile pot reduce dramatic vizibilitatea. De aceea, verificarea sistemului de iluminat este esențială.

Asigură-te că toate becurile funcționează: faza scurtă, faza lungă, semnalizările, pozițiile, stopurile, proiectoarele de ceață.

Curăță farurile - mizeria, noroiul și aburii pot reduce intensitatea luminii.

Dacă farurile sunt îngălbenite, ia în calcul un polish profesional.

Nu uita să reglezi corect înălțimea farurilor - pentru a nu îi orbi pe ceilalți participanți la trafic.

O iluminare corectă te ajută nu doar să vezi, ci și să fii văzut din timp.

5. Bateria - „inima” mașinii în diminețile reci

Toamna aduce preponderent dimineți reci, în care bateriile auto vechi sau slăbite pot ceda. Este frustrant să descoperi că nu poți porni mașina într-o zi ploioasă.

Testează bateria într-un service - capacitatea de încărcare și tensiunea la pornire.

Dacă bateria are mai mult de 4 ani, ia în calcul înlocuirea ei înainte de sezonul rece.

Verifică și curăță bornele - oxidarea poate slăbi contactul și reduce eficiența.

Cu alte cuvinte, o baterie sănătoasă înseamnă porniri sigure, funcționarea corectă a sistemelor electrice și lipsa problemelor pe ploaie sau frig.

6. Sistemul de climatizare și dezaburire

Pe timp de toamnă, umiditatea ridicată provoacă aburirea geamurilor, ceea ce îți poate limita câmpul vizual periculos de mult.

Asigură-te că ventilația funcționează eficient și că aerul cald ajunge rapid la parbriz.

Schimbă filtrul de polen - unul murdar favorizează aburirea.

Folosește funcția de AC și dezaburire simultan pentru eficiență maximă.

Ține o cârpă din microfibră în mașină pentru intervenții rapide.

Un parbriz aburit te poate face „orb” la semne, pietoni sau alte vehicule. Nu subestima importanța unui climat bine reglat în habitaclu.

7. Curăță frunzele căzute de pe mașină

Pare un detaliu minor, dar frunzele care se acumulează în grilele de ventilație sau în zona ștergătoarelor pot provoca:

înfundarea scurgerilor de apă;

formarea de mucegai în habitaclu;

probleme cu ventilația.

Curăță zilnic zona de sub parbriz, capota și marginile ușilor. Umiditatea reținută de frunze favorizează coroziunea.

8. Adaptarea stilului de condus

Toamna nu e doar despre verificarea tehnică a mașinii. Este și momentul să îți adaptezi comportamentul la volan:

Redu viteza - carosabilul poate deveni brusc alunecos din cauza ploii sau frunzelor.

Mărește distanța față de mașina din față - ai nevoie de mai mult spațiu pentru frânare.

Evită frânările bruște și accelerațiile agresive.

Folosește luminile de ceață doar când vizibilitatea e redusă (sub 50 m).

Fii atent la animalele sălbatice - toamna este sezon de migrație pentru multe specii.

Un stil de condus calm și preventiv este cea mai bună armă împotriva accidentelor toamna.

9. Verifică sistemul de direcție și suspensii

Drumurile ude, gropile ascunse de frunze și șocurile repetate pot afecta geometria roților sau suspensiile.

Verifică dacă direcția „trage” într-o parte - poate indica probleme de aliniere.

Ascultă zgomotele suspecte de la roți sau amortizoare.

Fă o verificare completă a geometriei, mai ales dacă ai lovit borduri sau ai circulat pe drumuri proaste.

O suspensie sănătoasă înseamnă aderență constantă, confort și control în viraje.

În concluzie, toamna poate fi imprevizibilă: o zi începe cu soare și se poate termina cu ploaie torențială și vizibilitate redusă. Tocmai de aceea, e esențial să te pregătești din timp - nu doar cu haine groase, ci și cu o mașină pusă la punct.

Verificarea anvelopelor, frânelor, ștergătoarelor, luminilor și climatizării nu trebuie privită ca o corvoadă, ci ca o investiție în siguranță. Fiecare detaliu contează atunci când e vorba de drumuri ude, frunze alunecoase sau vizibilitate scăzută!