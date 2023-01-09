Ședință ordinară a Consiliului Local Râmnicu Vâlcea – 26 septembrie 2025. Buget, investiții și proiecte de urbanism, pe agenda consilierilor

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, a convocat Consiliul Local în ședință ordinară pentru vineri, 26 septembrie 2025, ora 09.00, în sala de ședințe a Primăriei (str. General Praporgescu nr. 14).

Potrivit dispoziției semnate de edil, ședința se va desfășura în format fizic, cu participarea tuturor consilierilor, iar comisiile de specialitate se vor întruni cu o zi înainte pentru analizarea proiectelor. Materialele pot fi consultate de consilieri și de cetățeni pe site-ul instituției, la secțiunea dedicată ședințelor Consiliului Local.

Ordinea de zi – peste 30 de puncte importante

Agenda ședinței cuprinde nu mai puțin de 34 de puncte, multe dintre acestea având legătură cu bugetul municipiului și cu investițiile aflate în derulare. Printre proiectele majore se numără:

Rectificarea bugetului local și a listelor de investiții pe anul 2025 , dar și ajustarea bugetelor unităților de învățământ și ale Sport Club Municipal.

Susținerea sportului de performanță , prin aprobarea unui act adițional la un contract de asociere.

Proiecte de infrastructură și urbanism : aprobarea studiului de fezabilitate pentru amenajarea unui scuar în Cartierul Ostroveni, modernizarea Școlii nr. 6 Copăcelu, amenajarea unei parcări etajate în zona de nord și refacerea unor terenuri de sport.

Reabilitări și modernizări : clădiri școlare, internatul Liceului Tehnologic „General Magheru”, lucrări de reabilitare termică la mai multe blocuri din municipiu.

Proiecte privind concesionarea sau prelungirea concesiunilor pentru mai multe terenuri aflate în proprietatea publică a orașului .

Acceptarea unei donații de teren cu destinație drum public pe Aleea Castanilor.

Darea în administrare a unui spațiu către Teatrul Municipal Ariel și stabilirea unor noi destinații pentru clădiri și terenuri aparținând unităților de învățământ.

Declanșarea procedurii de expropriere a unor terenuri pentru realizarea arterei de circulație care va lega Splaiul Independenței de strada Corneliu Tamaș.

Modificări în statele de funcții ale Primăriei, Direcției de Asistență Socială și Teatrului Municipal Ariel.

Aprobarea documentației de urbanism pentru construirea unui atelier de detailing auto pe strada Câmpului.

Stabilirea prețurilor biletelor și abonamentelor Filarmonicii „Ion Dumitrescu” .

Acordarea titlului de „Cetățean de Onoare” domnului Florin Cheran.

Desemnarea reprezentanților Consiliului Local în consiliile de administrație și în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității din unitățile de învățământ din municipiu pentru anul școlar 2025–2026.

Alte puncte pe agendă

În cadrul ședinței vor fi prezentate și plângeri prealabile împotriva unor hotărâri anterioare ale Consiliului Local, iar la final sunt prevăzute întrebări, interpelări și informări din partea consilierilor.