Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. Șeful și un director din ANPC, cercetați în același dosar

vineri, 19 septembrie 2025

Secretarul de stat Flavius Nedelcea din Ministerul Economiei a fost reținut vineri de procurorii DNA, fiind acuzat de instigare la abuz în serviciu. În același dosar sunt vizați și președintele ANPC, Sebastian Ioan Hotca, pus sub control judiciar pentru 60 de zile, precum și directorul general al instituției, Paul Anghel, acuzat de șantaj.

Potrivit DNA, în perioada octombrie 2024 – ianuarie 2025, șeful ANPC ar fi dispus mutarea șefei Comisariatului pentru Protecția Consumatorului Caraș-Severin la solicitarea lui Nedelcea, în scopuri care nu țineau de interesul instituției, ci pentru a face loc unei persoane agreate politic.

Procurorii mai susțin că directorul general Paul Anghel ar fi exercitat presiuni și amenințări asupra persoanei vizate pentru a o determina să renunțe la funcție. În plus, Nedelcea ar fi încercat să îngreuneze ancheta, avertizând un posibil participant în dosar.

Reacția Guvernului

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a confirmat că solicitase eliberarea din funcție a lui Nedelcea cu „două-trei săptămâni” înainte, dar procedura era blocată la nivelul Secretariatului General al Guvernului. „Se schimbă doi secretari de stat și un subsecretar de stat, printre ei și dl Nedelcea. Decizia nu are legătură cu evenimentele de azi, era deja programată”, a declarat secretarul general al Guvernului, Radu Oprea.

Cariera și averea lui Flavius Nedelcea

Nedelcea a fost consilier județean în Caraș-Severin timp de un deceniu, apoi vicepreședinte al Consiliului Județean (2017–2020). Din 2022 este secretar de stat în Ministerul Economiei. În paralel, deține și alte funcții în consilii de administrație – la IOR și Loteria Română – dar și în cadrul unui comitet interministerial de finanțări.

Conform declarației de avere, veniturile sale în 2024 au depășit 474.000 de lei (aproape 40.000 lei lunar). Deține șase terenuri, două apartamente (Reșița și Timișoara) și o casă în Mehedinți.