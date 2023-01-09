vineri, 26 septembrie 2025

Seceta devastatoare lovește agricultura vâlceană: fermierii cer măsuri urgente!

Prefectura Vâlcea a recunoscut oficial, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural, proporțiile dezastrului agricol provocat de seceta pedologică din această vară. Datele centralizate până la 10 septembrie 2025 arată pierderi masive, cu efecte directe asupra fermierilor și economiei județului.

Conform raportărilor primăriilor, seceta a pârjolit culturile în localitățile Drăgășani, Drăgoești, Ghioroiu, Livezi, Lungești, Măciuca, Olanu, Orlești, Prundeni, Ștefănești și Valea Mare. Suprafețe întregi de porumb, floarea-soarelui și lucernă au fost compromise:

682,35 ha de porumb

684,22 ha de floarea-soarelui

529,27 ha de lucernă

alte sute de hectare de nutreț, porumb siloz, ovăz și sorg

Direcția Agricolă Vâlcea confirmă deja pagubele prin procese-verbale oficiale: peste 200 ha de porumb și 250 ha de floarea-soarelui au fost declarate calamitate, iar verificările continuă.

Fermierii sunt disperați, iar autoritățile locale nu mai pot ascunde dimensiunea catastrofei. Se cer măsuri de sprijin rapide din partea Ministerului Agriculturii și Ministerului Afacerilor Interne, pentru ca pierderile să nu arunce în faliment gospodării întregi.

Seceta nu mai este doar o problemă de statistici. În Vâlcea, ea devine o lovitură directă la securitatea alimentară și la supraviețuirea agriculturii locale.