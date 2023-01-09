Sebastian Fârtat – „specialist” pe linie de partid la Hidroelectrica. Cum ajung politrucii să primească salarii de nabab din bani publici

duminică, 7 septembrie 2025

Sebastian Fârtat – „specialist” pe linie de partid la Hidroelectrica. Cum ajung politrucii să primească salarii de nabab din bani publici

Fost prefect de Vâlcea și apropiat al liderilor PNL locali, Sebastian Fârtat a ajuns să ocupe o funcție de manager la Hidroelectrica, compania strategică a statului român din sectorul energetic, fără a avea nicio experiență sau pregătire relevantă în domeniu. În declarația sa de avere depusă în iunie 2024, Fârtat menționează un venit anual de 223.098 lei, adică peste 18.500 de lei pe lună, echivalentul a circa 3.700 de euro lunar.

În timp ce ingineri și specialiști cu studii de profil abia ating jumătate din acest nivel salarial, fostul prefect liberal a fost „catapultat” direct într-o poziție de conducere, grație conexiunilor politice cu Sebastian Burduja, ministrul Energiei la acea vreme, și Bogdan Badea, fost director general al Hidroelectrica.

De la Prefectură la Hidroelectrica – traseul unui „purtător de valiză”

Cariera lui Fârtat nu are legătură cu energia, ci cu politica. Fiu al fostului primar (de tristă amintire!) PNL din Horezu, Ilie Fârtat, și fost consilier al deputatului Cristian Buican, Sebastian Fârtat a fost numit prefect de Vâlcea în 2021, pe criterii exclusiv politice.

După încheierea mandatului, în 2023, a fost „parcat” la Hidroelectrica, unde a primit un post de manager, deși nu are nici studii, nici experiență care să justifice ocuparea unei astfel de funcții într-o companie tehnică, unde deciziile pot influența direct siguranța energetică a României.

Salariul – mai mare decât al specialiștilor reali

Conform declarației de avere, venitul de peste 223.000 lei anual primit de Fârtat în 2023 depășește cu mult salariile unor ingineri cu 15–20 de ani experiență în domeniul hidroenergetic.

Această discrepanță ridică întrebări esențiale:

Care au fost criteriile pe baza cărora a fost selectat pentru funcție? Cum se justifică remunerația de nabab pentru un om fără nicio calificare tehnică? De ce compania acceptă să plătească asemenea sume pentru „specialiști” de partid, în timp ce adevărații profesioniști rămân în umbră?

Un model toxic: angajările politice în companiile de stat

Cazul Fârtat nu este singular. De ani de zile, Hidroelectrica și alte companii strategice sunt populate de politicieni sau apropiați ai acestora, puși pe funcții grase în consilii de administrație sau în poziții de management.

Astfel de numiri slăbesc încrederea publicului și afectează performanța companiilor. Hidroelectrica este cel mai profitabil producător de energie din România, dar rămâne vulnerabilă la ingerințe politice care privilegiază loialitatea de partid în detrimentul profesionalismului.

Rușine angajatorilor politici!

Numirea lui Sebastian Fârtat la Hidroelectrica, pe salariu de peste 18.000 de lei pe lună, este un abuz de influență politică și un afront adus specialiștilor care muncesc cinstit pentru a ține în picioare sistemul energetic național.

Responsabili direcți: Sebastian Burduja și Bogdan Badea, cei care au girat această numire scandaloasă.

Cazul Fârtat este încă o dovadă că România are nevoie urgentă de criterii transparente și bazate pe competență în recrutările din companiile de stat. Altfel, politrucii vor continua să fie plătiți regește din banii publici, iar performanța strategică a țării va fi sacrificată pe altarul intereselor de partid.

Tiberiu Pîrnău