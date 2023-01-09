Se închide Ștrandul Ostroveni duminică, 7 septembrie

sâmbătă, 6 septembrie 2025

Ultimul week-end de distracție la Ștrandul Ostroveni: sezonul estival al bazei de agrement din sudul Râmnicului se încheie duminică, 7 septembrie

Cele două zile ale week-end-ului care urmează sunt și ultimele de funcționare din acest an pentru Ștrandul Ostroveni. Baza de agrement din sudul municipiului și-a deschis porțile pentru sezonul estival pe 1 iunie, iar în cele 3 luni și o săptămână de funcționare s-au bucurat de numeroasele sale facilități de distracție și terapeutice aproape 93.000 de adulți și 21.000 de copii peste 5 ani, conform biletelor de acces vândute. Acestora li se adaugă alți vizitatori care au beneficiat de gratuități, respectiv 20.000 de copii cu vârsta mai mică de 5 ani, dar și 16.000 de pensionari din municipiu, care au putut intra liber în ștrand în fiecare zi de luni până joi.