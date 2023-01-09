Scandalul numirii lui Marius Sîiulescu la Direcția Silvică Vâlcea. Acuzații de nepotism, investiții suspecte, litigii, angajări pe pile și mașini fără GPS

luni, 29 septembrie 2025

La Direcția Silvică Vâlcea izbucnește un nou scandal! Numele noului director, Marius Sîiulescu, este în centrul unor acuzații grave venite din interiorul instituției: litigii nedeclarate, vechime profesională discutabilă, angajări cu iz politic, investiții umflate și folosirea în scop personal a mașinilor instituției.

Litigiu cu RNP – o piedică ignorată la numire?

Conform informațiilor obținute, Marius Sîiulescu ar fi implicat într-un litigiu cu Regia Națională a Pădurilor (RNP), dosarul nr. 30957/3/2022 fiind înregistrat la Curtea de Apel București. Situația ridică semne de întrebare serioase privind legalitatea sau moralitatea numirii sale în funcția de director.

Vechimea în conducere – între realitate și ficțiune

În CV și în interviurile oficiale, Sîiulescu ar invoca o vechime în conducere obținută în calitate de „coordonator la compartimente ocol”. Sursele interne susțin că această funcție nu există în organigrama oficială și nu este considerată funcție de conducere. Dacă acuzația se confirmă, ar fi vorba despre o prezentare falsă a experienței profesionale pentru obținerea unui post-cheie.

GPS doar pe hârtie: mașini de serviciu folosite în scop personal

Conducerea Direcției Silvice a anunțat montarea de sisteme GPS pe autovehiculele instituției. În realitate, spun sursele, acest lucru nu s-ar fi întâmplat. Exemplul dat: un Duster VL 10 WRP pe care Sîiulescu și fosta directoare l-ar folosi atât în scop personal, cât și politic. Sunt invocate date concrete:

22 iunie 2025 – „Zilele olarului” la Lungești: pe pagina de Facebook a PNL Vâlcea ar exista imagini cu fosta directoare conducând mașina instituției;

28 septembrie 2025 – ședință PNL Drăgășani: vehiculul ar fi fost folosit din nou în afara programului.

Mai mult, există suspiciuni că imaginile video din curtea instituției ar putea fi șterse „de prietenii vecini” pentru a ascunde traseul mașinii. Fosta directoare ar fi refuzat montarea GPS-urilor pentru a putea folosi Dusterul și în weekend.

Angajări cu dedicație în plină criză economică

Lista acuzațiilor continuă cu angajări controversate promovate, potrivit surselor, de „Inocența junior” și „Inocența senior”: un post de operator calculator la Ocolul Silvic Romani, ocupat de fiica șoferului, rudă cu un lider PNL; un post de economist la Ocolul Silvic Băbeni, ocupat de o persoană cu studii în turism, nu în economie; un al doilea post de șofer la direcție, „pentru nepot”.

Astfel de recrutări, făcute în plină criză economică, alimentează suspiciuni de nepotism și lipsă de transparență.

Investiții „pe bogăție” la Ocolul Silvic Romani

Directorul ar dori, spun sursele, extinderea Ocolului Silvic Romani prin construirea unei săli de ședințe – doar proiectul tehnic ar costa aproximativ 60.000 de lei. Tot aici s-ar intenționa ridicarea unui canton silvic la Vârful Romani, deși în zonă nu mai există pădure publică, ci doar terenuri private. Justificarea investițiilor devine astfel cel puțin discutabilă.

Drumuri forestiere fără logică economică

O altă acuzație se referă la drumurile forestiere, construite sau reabilitate fără ca în zonă să existe exploatări silvice suficiente pentru a le justifica. Proiectele ar fi „umflate” pentru beneficiul proiectanților și al executanților, în timp ce fondurile publice sunt cheltuite fără transparență.

Influențarea candidaților la funcția de director

Sursele vorbesc și despre posibile presiuni asupra candidaților înainte de interviu: trei dintre ei ar fi fost vizați de sesizări anonime, în timp ce „favoritul” nu. Li s-ar fi transmis „să se gândească bine” înainte să intre la evaluare. Se sugerează astfel că procedura de selecție ar fi fost viciată.

Aceste acuzații, extrem de grave, conturează imaginea unei instituții folosite pentru interese personale și politice. Dacă se confirmă, vorbim despre: numiri făcute cu ignorarea litigiilor existente; fals în documente pentru justificarea vechimii în conducere; folosirea resurselor publice în scop privat; angajări pe criterii clientelare; investiții inutile pe bani publici; presiuni asupra candidaților.

Tiberiu Pîrnău