sâmbătă, 6 septembrie 2025

Scandal la Serviciul de Ambulanță Vâlcea: Directoarea economică, Bosoagă Daniela, și-a adjudecat postul de farmacist! Concurs cu dedicație și conflict de interese uriaș

Concursurile publice din sistemul sanitar continuă să lase impresia unor jocuri de culise, iar ultimul exemplu vine de la Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) Vâlcea. În plină vară, instituția a scos la concurs un post de farmacist cu drept de liberă practică în farmacia cu circuit închis. Trei candidați s-au înscris, însă finalul a fost previzibil: câștigătoare a ieșit chiar directoarea economică a instituției, Ec. Florentina Daniela Bosoagă, membră în Comitetul Director al SAJ.

Conflict de interese strigător la cer

Situația ridică un semnal de alarmă major: o persoană aflată în conducerea instituției, cu acces la toate pârghiile decizionale, candidează și câștigă un post scos la concurs chiar de propria unitate.

Practic, Bosoagă Daniela a fost concurent și, indirect, beneficiar al procedurii, girată de managerul general al SAJ, Dr. Ionescu Delian Leonard. Este un conflict de interese evident, care pune sub semnul întrebării corectitudinea examenului și șansele reale ale contracandidaților.

Rezultatele „surpriză”

Potrivit documentelor oficiale, la proba scrisă rezultatele au fost următoarele:

VL4582 – 94 puncte (ADMIS) – cod atribuit directoarei economice, Bosoagă Daniela

– cod atribuit directoarei economice, Bosoagă Daniela VL4663 – 60,5 puncte (ADMIS)

VL4645 – 16,5 puncte (RESPINS)

Cum era de așteptat, directoarea a obținut cel mai mare punctaj și a fost declarată admisă fără emoții.

„Plan de rezervă” pentru păstrarea privilegiilor?

Surse din interiorul instituției susțin că Bosoagă ar fi urmărit să-și securizeze viitorul profesional în contextul reorganizărilor anunțate de Guvernul Bolojan, care ar putea tăia o parte dintre funcțiile de conducere. „Și-a luat măsuri de siguranță: dacă pierde scaunul de director, rămâne pe post de farmacist. Dar concursul a fost o glumă, pentru ceilalți candidați n-a existat nicio șansă”, spun angajați ai SAJ sub protecția anonimatului.

Managerul girează, Ministerul tace

Responsabilitatea morală și administrativă pentru acest concurs dubios cade pe umerii managerului general, Dr. Ionescu Leonard, care nu a considerat incompatibilitatea ca pe un motiv de respingere a candidaturii.

Mai grav este că nici Ministerul Sănătății nu pare să fi reacționat până acum, deși situația este evidentă: o conducere își aranjează propriile posturi sub pretextul respectării legii.

Cazul Bosoagă Daniela este expresia clară a modului în care concursurile publice sunt transformate în parodii administrative: candidați desemnați dinainte, competiție falsă, conflicte de interese flagrante.

Întrebarea e simplă: câți farmaciști sau tineri profesioniști onești au fost eliminați din start pentru a-i face loc unei directoare care oricum conduce instituția?

Dacă autoritățile nu intervin, mesajul transmis societății este devastator: funcțiile publice nu se câștigă prin merit, ci prin influență și aranjamente de culise.