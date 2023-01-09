Scandal la Primăria Râmnicu Vâlcea: Mai mulți proprietari acuză administrația Gutău de „deposedare abuzivă” printr-un proiect de arteră rutieră

joi, 25 septembrie 2025

Proiectul Primăriei Râmnicu Vâlcea de a construi o arteră de circulație între Splaiul Independenței și strada Corneliu Tamaș se lovește de opoziția fermă a mai multor proprietari de terenuri din zonă, care acuză administrația condusă de Mircia Gutău de abuz și încălcarea flagrantă a dreptului de proprietate.

Cei în cauză – Smedescu Victor, Smedescu Maria, Zorgnotti Anemarie Erika și Rădoescu Grigore Dumitru – au depus o plângere prealabilă împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 163/11 iunie 2025, prin care s-a aprobat studiul de fezabilitate pentru investiție.

„Nu există utilitate publică. Este un abuz”

În document, semnatarii denunță o tentativă de „deposedare abuzivă și nelegală” a terenurilor lor, situate în apropierea fostului Stadion Oltchim. Aceștia atrag atenția că proiectul nu justifică niciun interes public real, fiind doar o inițiativă forțată care ascunde, în opinia lor, interese obscure.

„Nu există niciun fel de interes de utilitate publică. Se urmărește doar încălcarea dreptului nostru de proprietate și transferarea terenului în mod ilegal.”, arată proprietarii în plângerea transmisă Primăriei și Consiliului Local.

Expropriere mascată și erori administrative

Contestatarii susțin că Primăria recurge la o formă mascată de expropriere, prin adoptarea unor hotărâri care nu respectă procedurile și care nu sunt fundamentate pe necesități reale. Ei reclamă faptul că zona dispune deja de străzi și că nu există o nevoie urgentă pentru o nouă arteră.

Mai mult, aceștia vorbesc despre o „eroare evidentă în procesul de aplicare a legii”, care ar putea atrage răspunderea administrației locale în fața instanței.

Posibil scandal juridic

Proprietarii solicită revocarea, anularea sau modificarea HCL 163, avertizând că în caz contrar vor apela la contencios administrativ, ceea ce ar putea bloca proiectul pe termen lung și ar genera un nou scandal pentru Primăria Râmnicu Vâlcea.