luni, 8 septembrie 2025

Scandal la Colegiul „Mircea cel Bătrân” din Râmnicu Vâlcea: elevi cu note mari, eliminați din clasa de elită pentru a face loc „pilelor”

Prima zi de școală la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Râmnicu Vâlcea a debutat cu scandal și revoltă în rândul părinților. În urma repartizării computerizate, elevii de clasa a IX-a, profil Matematică-Informatică, ar fi trebuit să fie distribuiți pe criterii clare și transparente. Numai că realitatea a demonstrat, încă o dată, că „algoritmul” de selecție poate fi manipulat atunci când în joc sunt interese și nume grele.

Un părinte indignat a tras un semnal de alarmă prin intermediul presei, acuzând conducerea liceului că a aplicat „un algoritm dubios” de repartizare. Concret, copilul său, cu o medie de admitere de 9,65, nu a fost inclus în clasa de elită – IX A, diriginte Arisanu, profesor de matematică Pana Cătălin –, deși în mod firesc s-ar fi aflat printre primii admiși.

Șocul a venit în prima zi de școală, când părintele a descoperit că în această clasă „de top” au fost acceptați nu doar 26 de elevi, cât era prevăzut legal, ci 29, printr-o manevră evident ilegală. Iar printre aceștia se află trei elevi cu medii mai mici decât copilul său, „transferați” pe criterii obscure, dar cu nume sonore: fiul unui director de institutie, fiul unui arhitect, fiul unui afacerist local.

„Din păcate, pe copilul meu nu îl cheamă nici P...., nici G...., nici B.... ca să poată învăța la clasa la care merita. Este revoltător și rușinos! Suntem în 2025 și încă se practică aceste mizerii, pe spinarea copiilor noștri”, transmite părintele.

Acesta acuză că procedura aplicată de conducerea liceului a fost modificată în ultimul moment, față de anii anteriori, tocmai pentru a crea portițe pentru „transferurile cu cântec” despre care se vorbește deja printre părinți.

Situația este cu atât mai gravă cu cât legislația prevede clar numărul maxim de elevi într-o clasă, iar depășirea acestuia prin artificii administrative nu doar că este ilegală, dar creează discriminări flagrante între copii.

În loc ca meritocrația să fie criteriul de bază, la unul dintre cele mai prestigioase licee din județ se perpetuează sistemul „pilelor și relațiilor”. Școala, care ar trebui să fie templul corectitudinii și al performanței, riscă să devină doar scena unor aranjamente pentru „copiii potriviți”.

Întrebarea rămâne:

Cine își asumă această bătaie de joc? Conducerea liceului? Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea? Sau toți, prin complicitate și tăcere?

Un lucru este cert: acest caz nu poate fi trecut cu vederea. Părinții cer transparență, respectarea regulilor și stoparea abuzurilor care riscă să compromită viitorul copiilor lor.

Tiberiu Pîrnău