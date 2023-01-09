Scandal diplomatic! Deputatul AUR de Vâlcea, Antonio Popescu, cere demisia Oanei Țoiu, ministrul de Externe, pentru minciunile despre Ion Ceban

marți, 2 septembrie 2025

Deputatul AUR de Vâlcea, Antonio Popescu: „Țoiu și MAE manipulează opinia publică!”

Deputatul AUR de Vâlcea, Antonio Popescu, condamnă dur declarațiile ministrului de Externe, Oana Țoiu, privind interdicția de intrare în România și în spațiul Schengen a primarului Chișinăului, Ion Ceban. Reacția vine după ce edilul capitalei Republicii Moldova a publicat imagini din Roma, unde se află într-o vizită de lucru, deși autoritățile române anunțaseră oficial că acesta nu poate intra pe teritoriul Uniunii Europene.

„Faptul că Ion Ceban se plimbă liber la Roma demonstrează că declarațiile ministrului Oana Țoiu sunt o minciună sfruntată. Este grav că un demnitar al statului român lansează informații false, menite să manipuleze opinia publică. MAE și doamna Țoiu trebuie să explice cum este posibil ca o persoană cu interdicție Schengen să apară liber în capitala Italiei”, a declarat deputatul Antonio Popescu.

Acesta consideră că întreaga situație ridică semne de întrebare serioase privind credibilitatea diplomației românești și riscă să afecteze poziția României în regiune.

„România nu-și poate permite ca politica externă să fie condusă prin minciuni, improvizații și jocuri de imagine. Așa-zisa interdicție a lui Ion Ceban s-a dovedit o manipulare. Cine răspunde pentru această dezinformare? Oana Țoiu ar trebui să-și asume public eroarea și să demisioneze. Dacă nu, înseamnă că întreg Guvernul Bolojan este complice la o campanie de intoxicare a opiniei publice”, a adăugat Popescu.

Contextul scandalului este unul sensibil: pe 9 iulie, Ministerul de Externe a anunțat oficial că Ion Ceban, alături de alți doi cetățeni moldoveni, are interdicție de cinci ani de intrare în România și în spațiul Schengen, din motive ce țin de securitatea națională. Totuși, primarul Chișinăului a infirmat aceste informații prin prezența sa la Roma, duminică, 31 august, unde a transmis un mesaj video: „Sunt în Italia. Astăzi am ajuns la Roma și am câteva zile pline de activități”.

Pentru AUR, acest episod confirmă suspiciunile că actuala conducere a MAE practică „diplomația de fațadă” și acționează mai degrabă în interes politic meschin decât în cel al României.