vineri, 26 septembrie 2025

S-A DEPUS OFICIAL LA DIICOT PLÂNGERE PENALĂ PENTRU ÎNALTĂ TRĂDARE ȘI SUBMINAREA SUVERANITĂȚII ROMÂNIEI.



Pe 5 septembrie 2025, s-a depus oficial la DIICOT o plângere penală complexă, întemeiată pe 187 de înscrisuri și documente oficiale. S-a solicitat demararea anchetei împotriva persoanelor și entităților care, prin fapte sistematice, au pus în pericol suveranitatea, stabilitatea și ordinea constituțională a României.



Persoanele și entitățile vizate sunt: George Soros și Alexander Soros, Open Society Foundations și ONG-urile afiliate, precum și un grup de înalți demnitari și factori de decizie din România — între care Klaus Werner Iohannis, Bogdan Lucian Aurescu, Luminița Teodora Odobescu, Andrei Muraru, Dacian Cioloș — și toți complicii lor politici și administrativi. Inculpările pentru care se solicită cercetare penală includ, dar nu se limitează la: înaltă trădare, trădare prin transmitere de informații, constituirea unui grup infracțional organizat, spălare de bani, abuz în serviciu și corupție la cel mai înalt nivel.



S-au depus probe documentare și corespondență oficială care atestă legături financiare, fluxuri de finanțare externe, operațiuni de lobby cu efecte directe asupra numirilor și politicilor externe, precum și semnale și comunicări oficiale referitoare la atacuri cibernetice ce au vizat infrastructuri publice românești. Datele publice care arată amploarea atacurilor cibernetice asupra site-urilor instituțiilor românești în aprilie 2022 sunt confirmate de comunicările publice ale SRI și de relatările independente ale presei.



Există probe și indicii clare că interese străine și rețele de ONG-uri au fost folosite pentru a submina procese decizionale publice, pentru a dirija resurse externe în mod netransparent și pentru a produce efecte politice și economice care au lezat grav bugetul de stat și drepturile fundamentale ale cetățenilor. Demersul este susținut de documente oficiale, corespondență cu instituții naționale și europene și rapoarte privind fluxurile financiare și activitățile de lobby. În acest sens, solicităm autorităților competente să verifice de urgență toate probele anexate plângerii.



Acest demers nu este o declarație de vinovăție — este o cerere legală, motivată și documentată, adresată instanțelor și parchetelor române. DIICOT este solicitat să trateze această sesizare cu celeritate și profesionalism, să dispună măsurile procedurale necesare (verificări, expertize financiare, cooperare judiciară internațională) și să informeze publicul, în limitele legii, asupra stadiului investigațiilor.



Mesajul nostru către opinia publică este ferm și neechivoc: Nu mai acceptăm ca România să fie vândută pe bucăți. Nu mai acceptăm ca trădătorii să fie protejați. Nu mai acceptăm ca poporul român să fie batjocorit. Această plângere penală marchează începutul unei lupte pentru adevăr, dreptate și suveranitate. Este o chemare la responsabilitate pentru toți cei care conduc instituțiile statului: demonstrați că statul român își protejează interesele, cetățenii și viitorul.



Solicităm mass-media națională și internațională să trateze aceste fapte cu seriozitate și responsabilitate jurnalistică, să verifice probele puse la dispoziție și să mediatizeze demersul conform regulilor profesionale.



Vă voi ține la curent cu evoluția anchetei, în măsura în care secretul procedurii și legea permit. România nu e colonie. Demnitatea noastră nu e de vânzare.

Nicolae Voiculet