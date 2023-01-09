Rețea de escrocherii online destructurată: trei tineri din Vâlcea și Sibiu, reținuți pentru fraude cu telefoane și plăci video

miercuri, 24 septembrie 2025

Polițiștii din Capitală, sprijiniți de colegii lor din Vâlcea și Sibiu, au derulat luni, 22 septembrie, o amplă acțiune într-un dosar de înșelăciune și fals informatic. Au fost puse în aplicare două mandate de aducere în municipiul Râmnicu Vâlcea și un mandat de percheziție în județul Sibiu.

Prejudiciul total este estimat la 45.000 de lei, iar ancheta a început încă din primăvara acestui an.

Totul a pornit pe 17 aprilie 2025, după ce un bărbat a reclamat că a plătit 7.000 de lei pentru o placă video oferită spre vânzare pe internet, însă produsul nu a mai fost livrat.

În urma investigațiilor, polițiștii au stabilit că autorul principal ar fi un tânăr de 26 de ani, care acționa împreună cu alți doi complici, de 20 și 25 de ani. Cei trei se prezentau drept administratori de firme, emiteau facturi false și ofereau spre vânzare telefoane și plăci video inexistente. Sumele încasate erau transferate între ei, o parte fiind păstrată de intermediari.

La percheziții, oamenii legii au ridicat laptopuri, telefoane mobile și suma de 8.000 de lei. Suspecții – doi din județul Vâlcea și unul din Sibiu – au fost duși la audieri, fiind reținuți pentru 24 de ore.

Aceștia urmează să fie prezentați instanței cu propuneri de măsuri preventive, în timp ce cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București.

Polițiștii atrag atenția cumpărătorilor asupra riscurilor tranzacțiilor online și recomandă verificarea atentă a vânzătorilor, pentru a evita situații similare.