Razii la Horezu și Bunești: amenzi de 10.000 lei de la Poliția Economică

vineri, 26 septembrie 2025

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Vâlcea, împreună cu specialiști ai Direcției Județene pentru Agricultură, au verificat pe 24 septembrie mai mulți operatori economici din Horezu și comuna Bunești.

În urma controalelor, au fost aplicate 3 sancțiuni contravenționale, însumând 10.000 lei, pentru încălcarea normelor privind utilizarea caselor de marcat. De asemenea, au fost confiscate sume de bani, considerate venituri nefiscalizate.

Autoritățile anunță că verificările vor continua, cu scopul de a descuraja și sancționa neregulile din comerț.

