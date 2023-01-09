sâmbătă, 6 septembrie 2025

„Râmnicul Medieval” – noua carte a istoricului Florin Epure, lansată la Arhiepiscopie

Istoria mai puțin cunoscută a Râmnicului a prins viață în paginile celei mai recente cărți semnate de istoricul Florin Epure, directorul Direcției pentru Cultură Vâlcea. Volumul intitulat „Râmnicul Medieval” a fost lansat oficial vineri seara, în cadrul unui eveniment găzduit de Arhiepiscopia Râmnicului.

Cartea urmărește transformarea așezării de la statutul de sat la cel de oraș, punând accent pe perioada medievală – epocă definitorie pentru patrimoniul cultural și arhitectural al Vâlcii, cel mai vechi județ din România.

„Nu am spus povești, ci am respectat adevărul istoric și izvoarele care ne-au rămas. Am încercat să redau cu rigoare ceea ce au trăit înaintașii noștri, fără ură și părtinire. De la urmașii Romei și marile migrații până la devastările lui Pazvante Chiorul, în 1802, toate aceste episoade sunt reconstituite aici pentru a fi la îndemâna tuturor celor interesați, nu doar a istoricilor”, a explicat autorul.

În paginile volumului se regăsesc hrisoavele lui Mircea cel Bătrân care atestă orașul Râmnicu Vâlcea și județul Vâlcea, informații despre domnitorii care au marcat istoria locului, dar și relatări despre cutremure, epidemii, personalități, evenimente și locuri cu încărcătură istorică.

Lansarea a avut loc în contextul manifestărilor dedicate patronului spiritual al orașului, Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, organizate de Arhiepiscopie împreună cu autoritățile locale.