Râmnicu Vâlcea sufocat de fum: prefectul Mihai Oprea doarme în papucii statului, rețelele ilegale prosperă! Primarul Mircia Gutău simte fumul doar în campania electorală?!

marți, 2 septembrie 2025

Râmnicu Vâlcea trăiește zi de zi cu aer poluat. Străzile Alunului, Morilor și Inătești au devenit focare de poluare, unde rețele infracționale ard deșeuri industriale, plastice și metalice sub privirile îngăduitoare ale autorităților. Garda de Mediu, Agenția de Mediu, Poliția și Prefectura Vâlcea par mai degrabă spectatori la acest flagel, iar prefectul Mihai Oprea „doarme în papucii statului”, incapabil să-și exercite autoritatea.

Nici primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, nu pare deranjat de această poluare zilnică, chiar lângă afacerea familiei - salonul de evenimente Stephany (strada Morilor)! Poate că dacă era perioada campaniei electorale se mișcau lucrurile altfel!

Afacerea murdară a „dispariției gunoiului”

Deșeurile provenite din dezmembrări auto sau din cabluri electrice sunt arse ilegal, iar resturile metalice ajung ulterior la topitorii din Slatina și Galați. Totul se face cu complicitatea unor SRL-uri obscure care promit reciclare, dar în realitate alimentează arderile ilegale. Sistemul este întreținut de așa-ziși „brokeri de deșeuri”, care leagă firmele producătoare de intermediari și rețelele de poluatori locali.

Aer otrăvit, autorități paralizate

Datele platformelor de monitorizare a aerului arată depășiri alarmante ale particulelor PM 2,5 – cele mai periculoase pentru sănătatea umană. Și totuși, nimeni nu intervine serios. „Nu poți să spui că nu știi cine arde. Se vede, se simte, trebuie doar să vrei să oprești fenomenul”, spun surse apropiate anchetelor.

Umbra politicului și nepăsarea instituțională

Întrebarea este simplă: de ce nu se mișcă autoritățile? Răspunsul duce la interese politice și economice care blochează orice acțiune reală. Rețelele funcționează nestingherite de ani de zile, iar prefectul Mihai Oprea, reprezentantul Guvernului în județ, se mulțumește să închidă ochii.

În timp ce oamenii respiră fum toxic și bolile respiratorii cresc, statul mimează controlul. Iar cât timp prefectul și instituțiile se fac că nu văd, poluarea va continua să transforme Râmnicu Vâlcea într-un oraș sufocat de propria indiferență.

Tiberiu Pîrnău