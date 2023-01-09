vineri, 5 septembrie 2025

Râmnicu Vâlcea: Poliția a descoperit un „cazinou fantomă”

IPJ Vâlcea anunță cu surle și trâmbițe că „intensifică acțiunile de prevenire a faptelor antisociale” în municipiu. Tradus: joi seara, timp de doar o oră, polițiștii și jandarmii au dat o razie în Râmnicu Vâlcea și au prins șapte persoane jucând la un „cazinou fantomă” – jocuri de noroc neautorizate, desfășurate la vedere, în proximitatea podului de acces în oraș.

Rezultatul? 18 amenzi, dintre care 9 pentru trafic rutier și 9 pentru jocuri de noroc ilegale. Valoarea totală: 12.500 lei – un mizilic pentru fenomenul uriaș al „păcănelelor” care înghite bani, vieți și destine în Vâlcea. A fost sancționată și firma implicată, dar fără a fi clar dacă aceste măsuri vor opri rețeaua care operează nestingherită de ani de zile.

În timp ce poliția își bifează comunicatele cu formulări sterile despre „menținerea climatului de ordine”, realitatea crudă e alta: jocurile de noroc ilegale proliferează în cartiere, la colțuri de stradă și chiar lângă școli, iar statul se mulțumește cu amenzi modice, în loc să lovească în rețelele din spatele lor.