miercuri, 10 septembrie 2025

Râmnicu Vâlcea își plânge unul dintre marii săi medici: a murit dr. Ioan Sandu, specialist ORL

Un nume de referință al medicinei vâlcene s-a stins din viață. Dr. Ioan Sandu, reputat medic ORL și fost șef al Secției de profil din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, a plecat dintre noi.

De-a lungul unei cariere dedicate pacienților, a efectuat cu succes sute de intervenții chirurgicale și a format generații de medici, fiind apreciat atât pentru profesionalismul său, cât și pentru caracterul blând și apropierea de oameni.

Pentru comunitatea medicală și pentru miile de pacienți pe care i-a tratat, dr. Sandu va rămâne un exemplu de dăruire și omenie.

Trupul neînsuflețit este depus la capela Bisericii „Sfântul Dumitru” din Râmnicu Vâlcea, iar ceremonia de înmormântare va avea loc joi, 11 septembrie 2025, la ora 12.00.

Foto: seintamplainvalcea.ro

