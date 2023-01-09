Raluca Stănică, fosta consilieră a deputatului PNL Cristian Buican, promovată la conducerea Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor

duminică, 21 septembrie 2025

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Vâlcea are, începând din septembrie 2025, un nou comisar-șef adjunct: Maria Raluca Stănică, fost consilier parlamentar și considerată „omul de bază” al deputatului liberal Cristian Buican, liderul PNL Vâlcea.

Până anul trecut, Stănică a activat ca și consilier al lui Buican în Camera Deputaților, fiind parte din echipa restrânsă a acestuia. În primele luni ale anului 2025, ea a fost angajată la CJPC Vâlcea ca simplu comisar, însă ascensiunea sa a fost fulminantă: în doar câteva luni a reușit să ocupe o poziție de conducere, una dintre cele mai importante funcții din instituție.

O promovare rapidă pe filieră politică

Surse din administrația locală susțin că numirea Ralucăi Stănică nu este întâmplătoare. Prezența ei în poziția de comisar-șef adjunct la Vâlcea confirmă încă o dată influența pe care deputatul Cristian Buican o are asupra instituțiilor publice din județ. Nu este pentru prima oară când apropiați ai președintelui PNL Vâlcea sunt recompensați cu funcții-cheie în structuri administrative sau deconcentrate. Vezi cazurile recente: Sebastian Fârtat, director la Hidroelectrica, Marius Sîiulescu - director la Direcția Silvică etc

Conform organigramei oficiale a CJPC Vâlcea, disponibilă pe site-ul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), comisariatele județene sunt conduse de comisari-șefi adjuncți, funcții echivalente salarial cu șef serviciu sau șef birou. Practic, vorbim de o poziție cu influență directă asupra activității de control și a direcțiilor de acțiune din domeniul protecției consumatorilor.

Buican, rețea de influență consolidată

Cristian Buican, liderul liberalilor vâlceni, a demonstrat de-a lungul timpului o abilitate constantă de a-și poziționa oamenii fideli în instituții-cheie. În prezent, promovarea Ralucăi Stănică la CJPC Vâlcea întărește percepția că filiala PNL Vâlcea și-a consolidat o adevărată rețea de influență în structurile locale.

Criticii susțin că astfel de numiri nu au la bază criterii profesionale solide, ci mai degrabă apartenența politică și loialitatea față de liderul local.

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Vâlcea are o misiune importantă: protejarea intereselor cetățenilor în fața abuzurilor comerciale, verificarea respectării legislației și aplicarea sancțiunilor acolo unde se constată nereguli. Numirea unei persoane cu trecut politic într-o asemenea funcție ridică însă întrebări legitime despre independența și eficiența instituției.

Deși, oficial, conducerea ANPC susține că toate angajările și promovările se fac pe criterii de competență, realitatea din teritoriu arată că politica rămâne, adesea, factorul decisiv.

În acest timp, Direcția Națională Anticorupție continuă să închidă ochii la aceste manevre politice mizerabile!

Tiberiu Pîrnău