Primarul Mircia Gutău introduce taxe pentru sălile de sport și refuză să participe la deschiderea școlii

Primarul Mircia Gutău, la întâlnirea cu directorii unităților școlare din Râmnic: „Urmăriți interesul copiilor!” • În contextul protestelor anunțate pentru data de 8 septembrie, Primăria nu va trimite niciun reprezentant la ceremoniile de deschidere a noului an școlar
Vineri dimineața, primarul Mircia Gutău împreună cu mai mulți reprezentanți ai administrației locale a avut o întâlnire cu directorii unităților școlare din municipiu, convocată pentru stabilirea modalităților și condițiilor de închiriere a bazelor sportive școlare. Edilul-șef a început prin a anunța că există mai multe aspecte negative ce necesită o rezolvare urgentă: taxarea de către unii profesori sau instructori a elevilor care se pregătesc în diverse discipline sportive în sălile de sport școlare și consecințele utilizării excesive a acestor facilități: costuri mari cu energia electrică și cea termică, cu curățenia după fiecare folosire, precum și deteriorarea accelerată a dotărilor specifice. În consecință, primarul a anunțat că într-o ședință viitoare a Consiliului Local va propune aprobarea unei taxe unitare de închiriere a sălilor de sport școlare, suma astfel strânsă urmând să acopere costurile curente și eventualele reparații, subliniind totodată că decizia de a închiria (sau nu) aceste structuri revine exclusiv conducerii școlilor, respectiv consiliilor de administrație.
Referitor la deschiderea noului an școlar, primarul Mircia Gutău a anunțat că, date fiind protestele anunțate de către sindicatele din învățământ și nedorind implicarea în conflictele și revendicările salariale din acest domeniu, a luat decizia ca Primăria Municipiului să nu participe prin reprezentanți la ceremoniile ce vor fi organizate cu această ocazie, recomandându-le tototdată directorilor prezenți ca, indiferent de contextul actual, să nu înceteze să urmărească, în primul rând, interesul elevilor și desfășurarea unui proces educațional cât mai normal.
