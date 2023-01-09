Primăria Prundeni, între proiecte de modernizare și provocările toamnei 2025

joi, 18 septembrie 2025

Prundeni, septembrie 2025 – Toamna a început cu agitație la Primăria Prundeni, unde administrația locală continuă atât lucrările de infrastructură, cât și demersurile de atragere a fondurilor europene, într-o perioadă în care comunitățile rurale se confruntă cu provocări economice și sociale.

Investiții în infrastructură

În ultima lună, la nivelul comunei au fost accelerate lucrările de asfaltare pe mai multe tronsoane de drum comunal, menite să faciliteze accesul către gospodăriile izolate și zonele agricole. Totodată, au fost demarate procedurile pentru modernizarea iluminatului public, printr-un proiect care vizează trecerea la sistem LED, cu un consum redus de energie.

Fonduri europene și programe guvernamentale

Primăria a depus documentația pentru accesarea unor finanțări prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu accent pe modernizarea școlilor din localitate și dotarea lor cu echipamente digitale. De asemenea, în cadrul Programului „Anghel Saligny”, autoritățile locale încearcă să obțină resurse pentru extinderea rețelei de apă și canalizare.

Probleme curente: agricultură și secetă

O parte importantă din locuitorii comunei depind de agricultură, iar seceta prelungită din vara 2025 a afectat puternic producțiile viticole și pomicole, care reprezintă tradiția zonei. Fermierii reclamă lipsa unor măsuri rapide de sprijin, iar primăria a anunțat că va solicita sprijinul Consiliului Județean Vâlcea și al Ministerului Agriculturii pentru acordarea de compensații.

Relația cu cetățenii

În plan administrativ, primăria a lansat luna aceasta un sistem online de depunere a cererilor și de eliberare a unor documente uzuale, o premieră pentru o comună de dimensiunea Prundeniului. Totuși, unii localnici critică faptul că accesul la internet nu este uniform și că mulți vârstnici rămân dependenți de drumurile la sediul administrației.

Perspective

În ciuda dificultăților, administrația din Prundeni își propune să mențină ritmul investițiilor și să pregătească noi proiecte pentru anul 2026. Provocarea rămâne aceea de a asigura echilibrul între dezvoltare și nevoile imediate ale cetățenilor, într-un context economic incert și cu resurse bugetare limitate.