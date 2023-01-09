Primăria Bujoreni, în afara reformei lui Bolojan: Angajații își păstrează posturile

vineri, 26 septembrie 2025

Bujoreni scapă de reforma lui Bolojan: Posturile nu dispar

Deși Guvernul Bolojan a anunțat reduceri de personal în administrațiile locale, Primăria Bujoreni nu va fi afectată. Primarul Gheorghe Gîngu îi liniștește pe angajați, afirmând că oamenii harnici și implicați își vor păstra locurile de muncă.

Edilul spune că instituția are deja evaluări anuale, iar disponibilizările nu sunt necesare. „Cine muncește nu are de ce să se teamă. La Bujoreni au plecat 16 oameni și avem încă patru posturi scoase la concurs”, a declarat Gîngu.

Acesta crede că reformele Guvernului erau inevitabile și vor stârni critici, dar subliniază că în comuna sa nu se impun reduceri de personal.