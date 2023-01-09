Primar PSD din Vâlcea îl desființează pe premierul Bolojan: „Omul este paranoic! Are un fetiș să dea oameni afară!”

miercuri, 3 septembrie 2025

Conflictul dintre premierul Ilie Bolojan și edilii din întreaga țară escaladează pe zi ce trece. După anunțul privind reducerile masive de personal din administrația publică locală, reacțiile au fost dure, inclusiv din partea unor primari PSD. Printre cei mai vocali se numără Cătălin Avan, primarul comunei Păușești Otăsău din județul Vâlcea.

La o postare a Olguței Vasilescu, primarul Craiovei, care a criticat vehement planurile premierului, edilul din Vâlcea a venit cu un comentariu extrem de acid la adresa lui Ilie Bolojan:

„Doamna Olguța! Omul este paranoic! Și atât! Dacă îl mai ținem acolo, se alege praful de țară! Efectiv are un fetiș să dea oameni afară! În plus, l-am auzit azi spunând ceva care confirmă ce scrieți aici! Citez: «Am făcut-o ca președinte de CJ la Bihor și am chemat primarii la mine și am dispus să-și reducă personalul». Omule, este paranoia! Nu există relații de subordonare între un președinte de CJ și primarii de UAT-uri! Decât în mintea unui om bolnav!”

Avan continuă atacul, afirmând că Bolojan minte și că scenariile despre un „dezastru economic” ar fi simple invenții:

„Lăsați bolnavul să se trateze… dacă își dorește și este conștient de boala sa! Oricum este clar că nu are ce căuta acolo! Minte cum clipește: «Am preluat guvernarea și în câteva zile am văzut dezastrul economic!». Unu – că ai fost președinte interimar trei luni și trebuia să știi treaba. Doi – că nu există decât în mintea ta acel dezastru! Care l-ai creat prin declarațiile de premier iresponsabil, care nu ține cont de popor, ci de propriile trăiri! Din păcate, bolnave!”

Declarațiile primarului din Păușești Otăsău vin în contextul în care zeci de edili din toată țara, indiferent de culoarea politică, și-au arătat opoziția față de planul guvernului de a concedia zeci de mii de angajați din administrația locală.

Tonul extrem de dur folosit de Avan confirmă tensiunile uriașe din teritoriu și prăpastia care se adâncește între Guvern și primari, cei care resimt direct impactul măsurilor de austeritate asupra comunităților locale.