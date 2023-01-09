Prețul gigacaloriei va crește la Râmnicu Vâlcea

vineri, 12 septembrie 2025

Preţul energiei termice furnizate în sistem centralizat în municipiul Râmnicu Vâlcea urmează să fie majorat începând cu luna septembrie, potrivit unui proiect de hotărâre iniţiat de administraţia locală, la solicitarea societăţii C.E.T. Govora S.A.

Proiectul va fi supus aprobării consilierilor locali vineri, într-o şedinţă extraordinară.

Conform documentaţiei înaintate Primăriei, operatorul de termoficare a cerut ajustarea tarifelor la nivelul de 483,21 lei/MWh, respectiv 561,97 lei/Gcal, exclusiv TVA, în baza Deciziei ANRE nr. 1313/25.06.2025. Preţurile actuale sunt de 313,30 lei/MWh, respectiv 364,36 lei/Gcal, pentru energia termică livrată sub formă de apă fierbinte, conform capital.ro

Dacă proiectul va fi adoptat, facturile populaţiei vor creşte semnificativ. Astfel, preţul de facturare către consumatorii racordaţi la reţeaua secundară va urca de la 531,21 lei/Gcal la 619,48 lei/Gcal, iar pentru cei racordaţi la reţeaua principală tariful va ajunge la 434,51 lei/Gcal, faţă de 370,69 lei/Gcal cât a fost până acum.

Majorarea vine şi pe fondul schimbării cotei de TVA de la 5% la 21%. Pentru a diminua impactul asupra populaţiei, municipalitatea a anunţat că va creşte subvenţia acordată din bugetul local de la 52,50 lei/Gcal la 60,50 lei/Gcal.

Ultima majorare a tarifelor la energia termică în Râmnicu Vâlcea a avut loc la începutul anului.