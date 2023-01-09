sâmbătă, 6 septembrie 2025

Polițiștii încep să-și facă treaba! Dosare penale pentru arderea de cabluri pe strada Morilor din Râmnicu Vâlcea! Garda de Mediu doarme în continuare!

De ani de zile, municipiul Râmnicu Vâlcea se confruntă cu un fenomen extrem de periculos pentru sănătatea locuitorilor: arderile ilegale de cabluri, cauciucuri, plastice și alte deșeuri toxice. Străzile Morilor, Alunului, Inătești sau Izvor s-au transformat în focare de poluare, unde fumul gros se ridică zilnic peste case și școli, intoxicând râmnicenii. În fața acestei realități, autoritățile recurg la acțiuni sporadice, fără să lovească în rețelele care controlează fenomenul.

Ultima reacție oficială a venit din partea Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, care a anunțat că, în urma unei sesizări, a fost identificată o femeie ce ardea cabluri pe strada Morilor. Polițiștii au întocmit un dosar penal în baza art. 66 din O.U.G. 92/2021 privind regimul deșeurilor și au ridicat un sac cu resturi metalice, care ardea mocnit.

Trei dosare penale într-un oraș care respiră zilnic tone de fum

Adevărul este că în zona Morilor, Alunului, Inătești ard zilnic tone de deșeuri. În această săptămână, Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea a mai emis un „punct de vedere” în care se menționa că polițiștii au prins două persoane pe strada Morilor și că au întocmit două dosare penale pentru arderea ilegală de deșeuri.

Fenomenul sistemic, care durează de ani întregi, trebuie STOPAT!

Ce se arde, de fapt, la Râmnicu Vâlcea?

Oficial, autoritățile vorbesc despre cabluri și cauciucuri. Neoficial, planează suspiciuni mult mai grave. Ce se ascunde în spatele acestor focuri zilnice? Doar materiale reciclabile sau și urme ale unor activități care ar trebui să ridice mari semne de întrebare? Istoria recentă ne arată că lipsa de reacție a autorităților poate acoperi scenarii sinistre. Caracal este exemplul cel mai dureros, unde tăcerea și nepăsarea instituțiilor au îngropat adevărul despre dispariția unor tinere.

Complicitatea tăcerii

Întrebarea care persistă este: de ce sunt tolerate aceste arderi ilegale, chiar lângă locuințe și școli? De ce poliția, jandarmeria și Garda de Mediu organizează doar acțiuni simbolice, când fenomenul este evident și continuu? Cine este protejat? Cine are interes ca aceste clanuri să continue activitatea nestingherite? ACȚIUNILE TREBUIE SĂ CONTINUE ZI DE ZI PENTRU CA ACEST FENOMEN TOXIC SĂ ÎNCETEZE ȘI POPULAȚIA MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA SĂ RESPIRE AER CURAT!



Râmnicu Vâlcea trăiește astăzi o dramă! Oamenii respiră zilnic aer poluat!