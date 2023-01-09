Poliția Vâlcea, pe urmele șoferilor indisciplinați: sute de controale și sancțiuni record

marți, 2 septembrie 2025

În perioada 29–31 august, polițiștii rutieri din Vâlcea, sprijiniți de structurile municipale, orășenești și rurale, au desfășurat o amplă campanie de verificări pe șoselele județului.

În doar trei zile, au fost controlate peste 500 de autoturisme, iar 325 de șoferi au fost testați cu etilotestul și alți 4 cu aparatul drugtest. Bilanțul: 486 de sancțiuni contravenționale, în special pentru viteză și încălcarea regulilor de circulație, dar și pentru abateri la transportul de mărfuri și persoane, depășiri neregulamentare și nerespectarea normelor de către bicicliști.

Polițiștii au dispus reținerea a 40 de permise de conducere, ridicarea a 14 certificate de înmatriculare și au constatat 6 infracțiuni rutiere, printre care conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise și circulația cu vehicule neînmatriculate.

Reprezentanții IPJ Vâlcea transmit că astfel de acțiuni vor continua, vizând reducerea numărului de accidente și responsabilizarea șoferilor.