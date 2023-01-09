Pile, abuzuri și nepăsare: cum distrug directoarea Drăgan și inspectorul general Andreianu - prestigiul Colegiului ‘Mircea cel Bătrân” din Râmnicu Vâlcea

Prima zi de școală la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Râmnicu Vâlcea a adus nu emoția începutului de drum, ci indignare și revoltă. În loc ca meritocrația să fie respectată, conducerea liceului, condusă de directoarea Elena Drăgan, și Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, prin inspectorul general Mihaela Andreianu, sunt acuzate de părinți că au manipulat procesul de repartizare a elevilor de clasa a IX-a, profil „matematică-informatică”.

Algoritmul „cu dedicație”

Un părinte a dezvăluit că fiul său, cu media 9,65, nu a fost inclus în clasa de elită – IX A – deși în mod firesc ar fi avut acest drept. În schimb, în această clasă „de top” au fost acceptați 29 de elevi, deși legislația permite maximum 26. Printre cei „în plus” se regăsesc copii cu medii mai mici, dar cu „nume grele” în județ – fii de directori, afaceriști ratați și arbitri.

„Dacă pe copilul meu nu îl cheamă P..., P... sau B..., nu are loc la clasa unde merita. Este rușinos ca în 2025 să fim victimele acelorași aranjamente și pile!”, a spus părintele.

Discurs halucinant al directoarei: „E OK să chiulești!”

Ca și cum scandalul nu ar fi fost suficient, directoarea Elena Drăgan a șocat în discursul susținut în fața elevilor, afirmând că „e OK să chiulești”. Declarația, absolut iresponsabilă pentru un dascăl, cu atât mai mult pentru conducătorul unui liceu de prestigiu, transmite copiilor mesajul că regulile pot fi încălcate, că lipsa de disciplină este acceptabilă. Într-o instituție care ar trebui să formeze caractere și să cultive performanța, asemenea cuvinte sunt de-a dreptul scandaloase.

Inspectoratul, complice prin tăcere

Inspectorul general al ISJ Vâlcea, Mihaela Andreianu, deși informată despre situație, nu a luat nicio măsură. Tăcerea și lipsa de reacție echivalează cu o complicitate directă la abuzurile și ilegalitățile care au loc în unitatea de învățământ. Practic, părinților li se transmite că regulile pot fi încălcate atunci când interesul „potrivit” o cere, iar meritul elevilor de rând nu contează.

Un liceu de elită transformat într-o rușine publică

Colegiul „Mircea cel Bătrân” este, teoretic, unul dintre cele mai prestigioase licee din județ, dar în practică a ajuns să fie perceput ca un loc unde „pilele” dictează și unde conducerea transmite mesaje de neglijență și sfidare. În loc să protejeze corectitudinea și performanța, directoarea Drăgan și inspectorul Andreianu întrețin un sistem al favorurilor și discriminărilor.

Întrebările care așteaptă răspuns

Cine răspunde pentru supraîncărcarea ilegală a clasei IX A?

De ce au fost acceptați elevi cu medii mai mici, în detrimentul celor merituoși?

Cum își permite o directoare să le transmită elevilor că „e OK să chiulești”?

De ce Inspectoratul Școlar Județean refuză să intervină?

Părinții cer transparență, aplicarea regulilor și, mai ales, demisia celor responsabili pentru această bătaie de joc la adresa copiilor lor. Dacă Ministerul Educației nu ia măsuri rapide, acest caz riscă să devină încă o dovadă că sistemul de învățământ românesc este captiv rețelelor de interese și nepăsării