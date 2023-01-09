Orlești investește masiv în infrastructură la final de an

vineri, 26 septembrie 2025

Comuna Orlești își încheie anul cu investiții majore în infrastructură, demonstrând o abordare coerentă și eficientă a dezvoltării locale. În această perioadă, Strada Plopilor și Strada Scorușului sunt reabilitate, după finalizarea lucrărilor de extindere a rețelelor de apă și canalizare.

Proiectele sunt finanțate prin programul „Anghel Saligny” și se desfășoară sub coordonarea primarului Constantin Cârstina. „Am insistat ca ritmul lucrărilor să fie unul susținut, astfel încât locuitorii să beneficieze cât mai rapid de condiții moderne”, a declarat edilul.

În paralel cu modernizarea drumurilor, administrația locală derulează și proiecte de extindere a rețelelor de apă și canalizare, tot prin „Anghel Saligny”. Deși au existat întârzieri la decontarea fondurilor, firmele contractate continuă lucrările într-un ritm alert.

Valoarea investițiilor este semnificativă: 4 milioane de lei pentru drumurile de interes local și 16,6 milioane de lei pentru utilități. Aceste proiecte confirmă angajamentul autorităților din Orlești de a aduce infrastructura comunei la standarde moderne, în sprijinul comunității.