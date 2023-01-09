marți, 23 septembrie 2025

Numire controversată la CJPC Vâlcea: averea și ascensiunea fulgerătoare a Ralucăi Stănică, consilieră foarte apropiată a lui Cristian Buican

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Vâlcea are, din septembrie 2025, un nou comisar-șef adjunct: Maria Raluca Stănică, fost consilier parlamentar și apropiată a deputatului liberal Cristian Buican, liderul PNL Vâlcea.

Ascensiune politică accelerată

Până în 2024, Stănică activa ca și consilier parlamentar la Camera Deputaților, în echipa restrânsă a lui Buican. În primele luni din 2025 a fost angajată ca simplu comisar la CJPC Vâlcea, iar în doar câteva luni a ajuns direct în conducere.

Surse din administrație spun că promovarea sa nu ar fi întâmplătoare, ci parte din rețeaua de influență a deputatului Buican, care și-a plasat în ultimii ani oameni de încredere în poziții-cheie din județ. Exemplele Sebastian Fârtat (numit la Hidroelectrica), Marius Sîiulescu (Direcția Silvică), Puiu Călinescu (Poliția Vâlcea), Mihaela Andreianu (ISJ Vâlcea), Ștefan Păun (Garda de Mediu) etc sunt deja bine cunoscute.

Averea și veniturile familiei Stănică

Conform declarației de avere depuse pe 11 decembrie 2024

Maria Raluca Stănică și soțul său, Mihai Cătălin Stănică, dețin:

Terenuri : 1.338 mp intravilan și 22.438 mp teren extravilan în comuna Ghioroiu , dobândite în 2020; 370 mp teren intravilan în Mihăești , achiziționat în 2022.

Imobile : un apartament de 50 mp în Râmnicu Vâlcea (2012); o casă de locuit de 75 mp în Mihăești (2022).

Datorii: un credit de 28.000 lei la Banca Transilvania, contractat în 2021, scadent în 2024.

La capitolul venituri, în anul 2024, Maria Raluca Stănică a declarat:

68.665 lei salariu de la Camera Deputaților;

16.797 lei de la PNL Vâlcea;

6.370 lei ca și consilier județean la CJ Vâlcea.

Soțul său, Mihai Cătălin Stănică, angajat la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, a obținut 84.698 lei din salarii și figurează și ca ales local (consilier) la Mihăești. Veniturile familiei au fost completate de alocațiile celor doi copii, în valoare de 2.916 lei fiecare.

Întrebări despre independența instituției

CJPC Vâlcea are un rol fundamental: protejarea consumatorilor împotriva abuzurilor comerciale și verificarea respectării legislației. Numirea unei persoane cu trecut politic atât de apropiat de liderul PNL ridică însă întrebări serioase despre independența și eficiența instituției.

Deși ANPC susține oficial că promovările se fac pe criterii de competență, realitatea din teritoriu arată că apartenența politică rămâne determinantă. Criticii atrag atenția că filiala PNL Vâlcea și-a consolidat, prin astfel de numiri, o adevărată rețea de influență locală, greu de contestat.

În acest timp, DNA rămâne pasivă la aceste manevre politice, ignorând suspiciunile legitime de nepotism și trafic de influență.