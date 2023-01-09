Nicolae Mîndrescu, deputat de Vâlcea: „AUR vrea referendum privind participarea României într-o eventuală misiune de pace în Ucraina”

duminică, 7 septembrie 2025
AUR solicită oficial Președintelui României, Nicușor Dan, să declanșeze procedura pentru un referendum consultativ privind participarea țării la orice misiune militară în Ucraina, inclusiv una de menținere a păcii.
Președintele că a luat decizii unilaterale prin participarea la Summitul "Coalition of Willing" fără un mandat din partea Parlamentului sau a CSAT. Românii nu sunt de acord cu trimiterea de trupe și consideră că o astfel de acțiune ar expune țara la riscuri grave.
AUR cere mai multă transparență și validarea parlamentară a tuturor deciziilor legate de Ucraina.
Dacă președintele refuză să organizeze referendumul și insistă cu trimiterea trupelor, vom începe strângerea de semnături pentru a-l suspenda și demite din funcție.
Nicolae Mîndrescu, deputat AUR de Vâlcea

