Nicolae Mîndrescu: Caravana medicală AUR ajunge la Vâlcea

miercuri, 3 septembrie 2025

Vă așteptăm cu drag să participați la Caravana Medicală AUR, care va fi prezentă în comuna Galicea, la stadion.

· Vineri, 5 Septembrie

· Sâmbătă, 6 Septembrie

Vă invităm să beneficiați de consultații medicale și sfaturi de sănătate gratuite oferite de echipa noastră.

Doresc, să îi multumesc doamnei Cristina Butura, coordonatorul Caravanei Medicale, pentru implicarea totală și ajutorul neprețuit acordat în realizarea acestui proiect.

Vă așteptăm!

Nicolae Mîndrescu, deputat AUR de Vâlcea