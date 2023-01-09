joi, 18 septembrie 2025

Nereguli grave în zona „Tic-Tac” din Ostroveni! Amenzi de 20.000 lei pentru patronii chioșcurilor

Polițiștii din Râmnicu Vâlcea au descins joi dimineață, 18 septembrie, între orele 09.00 și 12.00, în zona Complexului „Tic-Tac” din Ostroveni. Acțiunea a vizat verificarea respectării prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, dar și a normelor metodologice stabilite prin H.G. nr. 301/2012.

Au fost controlate cinci societăți comerciale, iar rezultatele nu au întârziat să apară: polițiștii au constatat mai multe nereguli și au aplicat nouă sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 20.000 de lei.

Cele mai multe probleme au vizat lipsa sistemelor de securitate obligatorii – subsisteme de alarmare împotriva efracției, camere video și sisteme de control al accesului. În plus, au fost depistate situații în care analiza de risc la securitatea fizică lipsea sau era expirată.

Polițiștii reamintesc patronilor obligația de a întocmi această analiză de risc prin evaluatori autorizați de IGPR. Documentul este obligatoriu pentru toate firmele și instituțiile din România, are valabilitate de trei ani, iar măsurile dispuse trebuie implementate în maximum 60 de zile. Nerespectarea acestei obligații se sancționează cu amenzi între 10.000 și 20.000 lei.

„Astfel de controale vor continua și în perioada următoare, scopul nostru fiind să sprijinim societățile comerciale în aplicarea măsurilor de securitate prevăzute de lege, pentru protejarea bunurilor și siguranța cetățenilor”, au transmis reprezentanții Poliției Vâlcea.