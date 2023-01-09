Mulțumiri pentru un gest de omenie

vineri, 5 septembrie 2025

Dorim să adresăm public mulțumiri doamnei Nițu Vasilica Cristina, locatară în Ostroveni – Locuințele Sociale, pentru un gest de mare cinste și respect față de semenii săi. Aceasta a găsit într-un autobuz ETA nr. 7 un portmoneu pierdut și, fără ezitare, l-a restituit proprietarului.

Într-o vreme în care corectitudinea și omenia par tot mai rare, exemplul doamnei Nițu Vasilica Cristina merită dat ca model întregii comunități. Gestul său arată că încă există oameni care dau dovadă de bunătate, responsabilitate și respect față de ceilalți.

Îi transmitem toată recunoștința și aprecierea noastră!