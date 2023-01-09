marți, 2 septembrie 2025

Motociclist prins în Vâlcea cu 101 km/h în localitate și sub influența alcoolului

Un motociclist a fost depistat pe 31 august de polițiștii rutieri din cadrul IPJ Vâlcea circulând cu 101 km/h pe un sector de drum unde limita de viteză era de 50 km/h.

La testarea cu aparatul etilotest, șoferul a prezentat o alcoolemie de 0,14 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Permis suspendat 180 de zile

Pentru cele două abateri – depășirea cu peste 50 km/h a vitezei legale și conducerea sub influența alcoolului – polițiștii i-au aplicat contravenții și au dispus suspendarea permisului pentru 180 de zile, anunță IPJ Vâlcea.

Autoritățile reamintesc că viteza excesivă și consumul de alcool la volan se numără printre principalii factori de risc în producerea accidentelor rutiere și anunță că vor continua acțiunile de control în județ.

Foto ilustrativă