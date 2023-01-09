Moarte și nepăsare în spitalele din Iași: șase decese! Avertismentele Ziarului de Vâlcea ignorate!

sâmbătă, 27 septembrie 2025

De la avertisment la tragedie: șase copii morți la Iași după semnalul de alarmă tras de Ziarul de Vâlcea în iulie

În iulie 2025, „Ziarul de Vâlcea” atrăgea atenția – într-un material documentat și bazat pe mărturii din interior – asupra climatului toxic din spitalele ieșene, cu accent pe Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Spiridon”: decese suspecte, consum de droguri în timpul gărzilor, pacienți sedați și legați de pat, bătăi între cadre medicale, abuzuri tolerate de conducere și tăcerea instituțiilor. Am scris atunci că situația este „o bombă cu ceas” și am cerut măsuri drastice din partea Ministerului Sănătății și a Parchetului General.

Astăzi, realitatea ne lovește din plin: șase copii internați la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași au murit după infectarea cu bacteria Serratia marcescens. Unitatea sanitară este modernizată, dotată, dar protocoalele nu au fost aplicate. Primul caz a fost semnalat pe 7 septembrie, însă reacția Direcției de Sănătate Publică Iași a venit abia pe 22 septembrie. Între timp, secția ATI a continuat internările.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, venit personal la Iași, a recunoscut public: „S-a reacționat mult prea târziu”. A anunțat demiterea conducerii DSP Iași și a managerului spitalului, amenzi și promisiunea unui modul obligatoriu de pregătire pentru asistentele și infirmierele din secțiile ATI. Tot el a spus că, dacă rapoartele vor arăta neglijență în serviciu, dosarele vor fi trimise la Parchetul General.

Dar întrebările esențiale rămân:

De ce Ministerul Sănătății nu a intervenit mai devreme, în contextul avertismentelor publice și a anchetelor de presă?

De ce DSP Iași a tăcut aproape două săptămâni?

De ce, la fel ca în cazul „Sf. Spiridon”, suspiciunile și sesizările nu au produs controale reale și sancțiuni la timp?

Fără răspuns la aceste întrebări, România rămâne prizoniera unui sistem medical în care moartea, abuzul și nepăsarea fac parte din rutina zilnică. Cazul de la Iași este un test de credibilitate pentru Ministrul Sănătății, pentru Parchetul General și pentru Guvernul Bolojan: vor transforma promisiunile în anchete și politici reale sau vom mai adăuga un dosar la lista tragediilor uitate?

„Ziarul de Vâlcea” va continua să urmărească acest caz și să publice documente, mărturii și rapoarte oficiale. Avertismentul nostru din iulie 2025 nu a fost o figură de stil. A fost un semnal de alarmă ignorat – iar acum plătesc cu viața cei mai vulnerabili pacienți: copiii.

Tiberiu Pîrnău