marți, 9 septembrie 2025

Minunea de sare de la Ocnele Mari cucerește Japonia!

Șase sculpturi unice din România, atracția Expo 2025 Osaka

Șase sculpturi fragile, născute din adâncurile sării de la Ocnele Mari, au devenit vedetele Pavilionului Românesc la Expo 2025 Osaka! Lucrările, realizate de un singur artizan din România – vâlceanul Nicolae Istratie, supranumit „meșterul sării” – au reușit să uimească publicul nipon și să transforme mineralul banal într-o adevărată operă de artă.

Pentru Istratie, provocarea a fost uriașă. Fără școli de artă, doar cu experiența acumulată în peste un deceniu de muncă, el a acceptat misiunea Ministerului Afacerilor Externe: să creeze, în sare, simbolurile fundamentale ale identității românești – Cultura Cucuteni, nodul dacic, arhitectura brâncovenească, geniul lui Brâncuși și avionul lui Aurel Vlaicu.

„Nu credeam că pot să duc o asemenea sarcină la capăt. De multe ori am vrut să renunț. Dar sarea e ca o femeie: capricioasă, fragilă, dar de o frumusețe nebănuită atunci când știi să o mângâi cum trebuie”, mărturisește meșterul.

Japonezii au rămas fără cuvinte. Fotografiile de la pavilion arată vizitatori fascinați, oprindu-se minute în șir în fața exponatelor. „Cred că nu au mai văzut așa ceva. Sarea le-a părut o revelație!”, spune Nicolae Istratie.

Cea mai dificilă lucrare? Avionul lui Vlaicu. „Cum să redai detalii fine dintr-un material atât de fragil? Era aproape imposibil! Dar am reușit.”

De la jumătatea lui aprilie până acum, mii și mii de vizitatori au trecut pragul Pavilionului României, iar sculpturile în sare au fost atracția principală. O surpriză totală pentru japonezi, dar și o demonstrație că România poate impresiona lumea prin talent, tradiție și îndrăzneală.

După 13 octombrie, nimeni nu știe unde vor ajunge operele. Dar pentru moment, sarea de la Ocnele Mari strălucește la Osaka, transformându-se în ambasadorul neașteptat al României.