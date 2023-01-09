Minciuna oficială a Hidroelectrica: concursuri trucate pentru sinecurile politice – cazul Sebastian Fârtat! Să vă fie rușine!

Referitor la solicitarea dumneavoastră inregistrata la Hidroelectrica cu numarul 98103/09.09.2025, vă comunicăm următoarele:
Angajarea în cadrul Hidroelectrica se face doar pe bază de concurs, interviu sau probă practică, în conformitate cu procedura de recrutare în vigoare in cadrul companiei. Toate posturile vacante scoase la concurs/interviu/proba practică cu recrutare externă în cadrul Hidroelectrica se afișază pe site-ul societății (www.hidroelectrica.ro
) – secțiunea Cariere.
Prin urmare și angajarea domnului
Sebastian Fârtat în cadrul Hidroelectrica s-a facut în baza unui proces de recrutare, conform procedurile de recrutare a companiei.
Faptul că domnul Sebastian Fârtat a ocupat pentru o perioadă funcția de prefect nu însemna că acest lucru îi interzicea sa aplice ulterior pentru un post în cadrul unei companii, acesta având dreptul de aplica și pentru un post in cadrul unei companii, aspect care este automat catalogat de dumneavoastră ca “angajare politică”.
Mai precizăm că domnul Sebastian Fârtat a ocupat prin concurs, desfășurat în luna martie 2024, postul de Manager Departament la Departamentul Management Logistic, în urma unui proces de recrutare transparent, dând șansa tuturor salariaților din cadrul companiei de a participa la respectivul concurs. Domnul Sebastian Fârtat ocupa postul de Manager Departament la Departamentul Management Logistic, redenumit ulterior Departament Administrativ și Logistică, deci pe un domeniu suport și nu pe un domeniu de activitate tehnic, specific domeniul energetic și pentru care sunt necesare studii și experiență în domeniul energetic, așa cum sugerați dumneavoastră în articol.
Legat de salarizare, precizăm că salariul domnului Sebastian Fârtat se încadrează în grila corespunzatoare funcției deținute, fiind remunerat conform sistemului de salarizare aplicabil în Hidroelectrica.
Cu stimă,
Biroul de Presă Hidroelectrica
Așa-zisa „comunicare” transmisă de Hidroelectrica este o minciună de la un capăt la altul. Invocarea procedurilor „transparente” și a „concursurilor” nu face decât să acopere realitatea bine știută: aceste concursuri sunt aranjate și croite pentru oamenii cu spate politic. Cazul lui Sebastian Fârtat, fost prefect PNL de Vâlcea, este dovada vie. Nu vorbim de o selecție corectă, ci de o sinecură acordată pe linie de partid, mascată printr-un concurs formal, în care rezultatul era stabilit dinainte.
În plus, încercarea de a justifica faptul că Fârtat „avea dreptul să aplice” este ridicolă: nimeni nu contestă acest drept, ci modul în care aceste posturi bine plătite ajung mereu la oameni conectați politic. În timp ce specialiști adevărați, cu experiență reală în domeniul energetic, sunt marginalizați, în Hidroelectrica se plantează foști prefecți și oameni de partid pe funcții de management, pe salarii uriașe, în departamente-cheie.
Concluzia e simplă: răspunsul oficial nu apără adevărul, ci doar cosmetizează un sistem corupt de angajări politice, bine împământenit în Hidroelectrica.
Lasă un răspuns