Mesajul Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la începutul anului școlar 2025-2026: Educația, calea luminată de credință

Începutul anului școlar este un moment al bucuriei și al nădejdii, un timp al înnoirii sufletești, al așezării pe drumul cunoașterii, al credinței și al faptelor bune, săvârșite cu evlavie și ascultare față de Cel Care este izvorul oricărei înțelepciuni.

Învățătura nu este un dar care se primește la întâmplare, ci este rod al unei lucrări constante, al unui efort care implică mintea, voința și sufletul. Cunoașterea se dobândește prin osteneală, prin exercițiu, prin reflecție și prin deschidere sinceră către adevăr. Această lucrare solicită înțelepciune și conlucrare între toți cei chemați să le fie elevilor sprijin în drumul devenirii, însă, mai mult decât atât, ea devine rodnică atunci când este luminată de credință, care face ca înțelepciunea, vârsta și harul să crească împreună, spre slava lui Dumnezeu.

La deschiderea noului an școlar punem început bun, prin împreuna noastră rugăciune, pentru ca Dumnezeu să armonizeze știința cu înțelepciunea, exigența cu bunătatea, adevărul cu iubirea, încât școala să devină o comunitate de învățare și sprijin, bazată pe valori comune, unde respectul reciproc, colaborarea și responsabilitatea să ofere coerență actului educațional.

În lumina Evangheliei, educația capătă sens deplin, pentru că dobândim puterea de a înțelege cu inimă curată și, de aceea, cuvânt de prețuire se cuvine să adresăm dascălilor, încredințându-i că aceia cărora le împărtășesc bucuria cunoașterii vor purta amprenta învățăturii lor pentru totdeauna.

De aceea, vă încurajăm, distinși dascăli, să fiți lumină în calea celor care învață, să împărtășiți știința cu migală și iubire, asemenea părinților care veghează asupra copiilor lor, descoperindu-le binele, frumosul și adevărul.

Totodată, elevilor care încep astăzi cursurile, încredințându-se ocrotirii lui Dumnezeu, le dorim să se bucure nu doar de rezultate remarcabile, ci și de chipurile de lumină și de înțelepciune pe care le întâlnesc în școală. Credința unită cu dorul după cunoaștere oferă un sens profund în tot ceea ce facem – în știință, în cultură, în educație sau în viața de zi cu zi. Omul care Îl are pe Dumnezeu în inimă lucrează cu smerenie și perseverează cu nădejde, iar faptele îi sunt binecuvântate.

Părinților, le adresăm cu prețuire îndemnul de a cultiva o legătură statornică și rodnică între Biserică și Școală, susținându-și astfel copiii pe drumul faptelor bune, ca ei să crească în lumină, în înțelepciune și în comuniune cu Dumnezeu și cu semenii.

O viață trăită în comuniune este o împletire a inimilor în adevăr, bunătate și dăruire.

Cu părintească dragoste, binecuvântăm pe toţi elevii, părinţii, învățătorii și profesorii, la începutul anului şcolar 2025-2026, și Îl rugăm pe Preamilostivul Dumnezeu, Dătătorul bogat al darurilor, să reverse ajutor sfânt, ca, prin răbdare și statornicie în toată lucrarea cea bună și folositoare, elevii să sporească în învățătură, prin luminarea minții și prin curăția inimii!

† Varsanufie

Arhiepiscopul Râmnicului