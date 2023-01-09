sâmbătă, 27 septembrie 2025

Masonii au premiat excelența școlară în Vâlcea: Marele Maestru Cătălin Viorel Tohăneanu, prezent la “Gala Excelenţei în Educaţie”

La sfârșitul săptămânii trecute, Râmnicu Vâlcea a găzduit „Gala Excelenţei în Educaţie”, eveniment ajuns la a IV-a ediție, care a adunat personalități din sport, cultură, educație, viață publică și mediul de afaceri într-un demers caritabil ce își propune să susțină elevii merituoși din județul Vâlcea.

Un moment notabil al galei l-a constituit prezența Marelui Maestru al Marii Loji Naționale din România, P∴R∴F∴ Cătălin Viorel Tohăneanu, însoțit de un număr important de frați masoni atât din Vâlcea, cât și din alte zone ale țării. Implicarea masonilor în susținerea excelenței școlare a fost evidențiată de donațiile consistente și de mesajul transmis: performanța autentică trebuie sprijinită concret, nu doar aplaudată.

Invitații au licitat pentru obiecte cu valoare simbolică și afectivă, donate de mari sportivi și artiști – de la Simona Halep și David Popovici la alpinistul Horia Colibășanu, Cătălin Moroșanu, Cătălin Cârjan, campioana europeană la atletism Ștefania Uță sau „tezaurul uman viu” al Vâlcii, opincarul Alexandru Ilinca.

Atmosfera a fost elegantă și destinsă, întreținută de prezentatorii Mihai Mitoșeru și Bogdan Vlădău, iar momentele artistice au purtat semnătura Zinei Ghițulescu, a lui Valentin Albeșteanu și a trupei Primavera. Rezultatul: o sumă consistentă, ce va fi transformată în premii și burse pentru elevii și profesorii vâlceni care fac cinste județului.

Astfel, 84 de elevi care s-au remarcat la competițiile școlare în acest au fost recompensați într-un eveniment special vineri, 26 septembrie, în sala de festivități a Consiliului Județean Vâlcea.

Organizată de Asociaţia „General Magheru 68” Râmnicu Vâlcea, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea și Asociația “Anton Pann 273” Râmnicu Vâlcea, „Gala Excelenţei în Educaţie” s-a consacrat ca tradiție a recunoașterii valorilor autentice și a sprijinirii tinerilor care fac diferența. La edițiile anterioare au fost premiați circa 400 de elevi, cu o valoare cumulată a premiilor de peste 300.000 de lei.

Prezența masonilor și a Marelui Maestru Cătălin Viorel Tohăneanu dă evenimentului un plus de vizibilitate și confirmă deschiderea societății civile – indiferent de afiliere – spre investiția reală în viitorul copiilor din Vâlcea.