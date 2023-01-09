Marian Godină, pus la zid de fani după ce le-a cerut bani pentru stand-up: „Trebuie să fii nebun să plătești așa ceva”

sâmbătă, 6 septembrie 2025

Marian Godină, pus la zid de fani după ce le-a cerut bani pentru stand-up: „Trebuie să fii nebun să plătești așa ceva”

Marian Godină, polițistul devenit influencer, a stârnit un val de reacții negative pe rețelele sociale după ce le-a cerut urmăritorilor să plătească un abonament lunar de 1 dolar (aproximativ 4,3 lei) pentru a putea viziona integral un spectacol de stand-up comedy susținut la Brașov.

Dacă o parte dintre fani s-ar fi putut aștepta ca inițiativa să fie primită cu înțelegere, realitatea a fost cu totul alta: internauții s-au întors împotriva lui și l-au acuzat că „cerșește bani”, umplându-i paginile de comentarii cu insulte și ironii.

Critici dure din partea urmăritorilor

Godină a postat pe internet doar câteva secvențe din show-ul său de stand-up, precizând că înregistrarea completă – care durează 1 oră și 25 de minute – este disponibilă doar contra cost, prin platforma Patreon.

Replica publicului a fost extrem de acidă. Mulți dintre urmăritori au susținut că glumele sunt „slabe și fără haz”, motiv pentru care nici măcar suma simbolică nu ar merita plătită. „Trebuie să fii și nebun să mai dai bani să te uiți la așa ceva”, a scris un internaut.

Alții l-au acuzat pe fostul polițist că „s-a transformat într-un clovn” sau că „încearcă să stoarcă bani cu orice preț”. Printre comentarii s-au regăsit și atacuri mai dure: „Spăgar de meserie, gabor obosit și cerșetor de atenție”, „Militian de doi lei”, ori „La muncă, lasă vrăjeala”.

Imagine pătată în mediul online

Cunoscut pentru prezența sa activă în spațiul public și pentru felul în care a știut să-și transforme cariera de polițist într-o platformă de influencer, Marian Godină se confruntă acum cu o reacție de respingere masivă. Mulți dintre cei care îl urmăresc pe Facebook sau pe alte rețele sociale spun că „nu are umor” și că show-urile sale nu se ridică la nivelul așteptărilor.

Deocamdată, Godină nu a oferit o reacție oficială la avalanșa de critici, însă episodul ridică un semn de întrebare asupra felului în care publicul românesc percepe trecerea unor figuri publice din zona profesională în cea de divertisment cu plată.