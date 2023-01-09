„Mafiotul de la ANIF” – Cum a transformat ministrul Florin Barbu irigațiile României în pușculița baronilor de Olt

Florin-Ionuț Barbu, actual ministru al Agriculturii și fost șef al ANIF, este acuzat că a dirijat contracte de zeci de milioane de euro către firmele de casă ale PSD Olt. Investigațiile arată o rețea de interese, construită în jurul său și protejată de baronii locali Paul Stănescu și Marius Oprescu, care a sifonat bani publici prin lucrări recepționate doar pe hârtie. În realitate, pe canalele de irigații nu a curs niciodată o picătură de apă.
Florin Barbu, supranumit „Busi”, a crescut politic sub aripa lui Darius Vâlcov, iar în 2014 a fost propulsat la conducerea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare (ANIF), instituție cu bugete uriașe, unde a rămas până în 2020. În acei ani, a fost acuzat că a transformat ANIF într-un adevărat mecanism de sifonare a fondurilor, prin contracte atribuite preferențial firmelor apropiate de PSD Olt.
Un exemplu scandalos este proiectul de „Reabilitare a amenajărilor de irigații Bucșani-Cioroiu” (21,4 milioane lei), recepționat oficial în 2019, dar unde niciun fermier nu a beneficiat vreodată de apă pentru culturi. Ludovic Orban, pe atunci premier, spunea tranșant:
„ANIF a cheltuit 500 de milioane de euro, iar pe canalele de irigații nu a curs nicio picătură de apă.”
Specializată în „întreținere și reparații”, firma a fost abonată la contracte succesive:
24 septembrie 2018 – 1.090.779,04 RON (amenajare Unirea Jegălia Gâldău, terasa Jegălia)
1 octombrie 2018 – 206.762,99 RON (decolmatare canale Sadova-Corabia)
19 martie 2019 – 4.027.829,73 RON
20 martie 2019 – 1.805.931,52 RON
25 martie 2019 – 480.448,28 RON
2 aprilie 2019 – 338.291,55 RON
10 aprilie 2019 – 269.776,56 RON
23 aprilie 2019 – 1.015.104,3 RON
23 aprilie 2019 – 308.244,08 RON
4 iunie 2019 – 1.041.417,34 RON
5 iunie 2019 – 506.914,76 RON
11 iunie 2019 – 1.951.050,76 RON
7 iulie 2019 – 867.215,36 RON
22 iulie 2019 – 913.121,72 RON
5 decembrie 2019 – 250.158,18 RON
16 decembrie 2019 – 1.540.922,67 RON
19 decembrie 2019 – 887.907,14 RON
Total: peste 17 milioane RON (≈3,6 milioane euro) în doar un an și jumătate.
17 octombrie 2018 – 736.349,51 RON
7 iunie 2019 – 1.030.683,10 RON
16 septembrie 2019 – 836.756,97 RON
26 septembrie 2019 – 23.919.206,53 RON (!!)
29 octombrie 2019 – 181.554,65 RON
11 decembrie 2019 – 67.571.101,36 RON (!!)
Total: peste 94 milioane RON (≈19,8 milioane euro), din doar 7 contracte!
6 noiembrie 2019 – 3.368.806,65 RON
17 decembrie 2019 – 98.626.297,11 RON (!!)
Total: peste 102 milioane RON (≈21,3 milioane euro) în doar două contracte!
Carmin Popstar Prod SRL – 17 milioane RON
Wagramer Termo 2000 SRL – 94 milioane RON
Condor Păduraru SRL – 102 milioane RON
Peste 213 milioane RON (≈45 milioane euro), direcționați către trei firme de casă într-un singur ciclu de doi ani.
Dacă în 2018–2019 schema funcționa pe „tunuri rapide”, după 2020 asistăm la revenirea acelorași firme în marile programe ANIF, sub umbrela „INV-2/2023” și „INV-3/2023”, parte din Programul Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații.
Carmin Popstar Prod SRL a prins loturi de 36,3 milioane RON și 103,5 milioane RON, în consorții cu Frasinul, Elsaco și Electromontaj. În 2025, apare și în achiziții directe cu ANIF.
Wagramer Termo 2000 SRL a fost asociată pe contracte modificate publicate inclusiv în Jurnalul Oficial al UE (TED), cu valori de zeci de milioane, semn al continuității relației privilegiate cu ANIF.
Condor Păduraru SRL a rămas „jucător de bază”, apărând în mai multe loturi ca lider de asociere, cu contracte confirmate în SEAP pentru 2024–2025.
Florin Barbu a condus ANIF cu mâna baronilor de Olt, transformând instituția într-o veritabilă mină de aur pentru firmele „prietene”. Contracte succesive, sume colosale, recepții pe hârtie și rezultate inexistente în teren.
Același om, cu acest istoric, a fost susținut de PSD să devină ministrul Agriculturii – adică șef peste subvențiile fermierilor și peste fondurile europene din agricultură.
Întrebarea legitimă este: dacă pe vremea ANIF nu a curs nici măcar o picătură de apă pe canale, ce va curge acum, când Barbu gestionează miliarde de euro?
Tiberiu Pîrnău
