„Mafiotul de la ANIF” – Cum a transformat ministrul Florin Barbu irigațiile României în pușculița baronilor de Olt

vineri, 19 septembrie 2025

Florin-Ionuț Barbu, actual ministru al Agriculturii și fost șef al ANIF, este acuzat că a dirijat contracte de zeci de milioane de euro către firmele de casă ale PSD Olt. Investigațiile arată o rețea de interese, construită în jurul său și protejată de baronii locali Paul Stănescu și Marius Oprescu, care a sifonat bani publici prin lucrări recepționate doar pe hârtie. În realitate, pe canalele de irigații nu a curs niciodată o picătură de apă.

Cariera și ascensiunea lui Barbu

Florin Barbu, supranumit „Busi”, a crescut politic sub aripa lui Darius Vâlcov, iar în 2014 a fost propulsat la conducerea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare (ANIF), instituție cu bugete uriașe, unde a rămas până în 2020. În acei ani, a fost acuzat că a transformat ANIF într-un adevărat mecanism de sifonare a fondurilor, prin contracte atribuite preferențial firmelor apropiate de PSD Olt.

Un exemplu scandalos este proiectul de „Reabilitare a amenajărilor de irigații Bucșani-Cioroiu” (21,4 milioane lei), recepționat oficial în 2019, dar unde niciun fermier nu a beneficiat vreodată de apă pentru culturi. Ludovic Orban, pe atunci premier, spunea tranșant:

„ANIF a cheltuit 500 de milioane de euro, iar pe canalele de irigații nu a curs nicio picătură de apă.”

Rețeaua de firme de casă – contractele atribuite sub mandatul lui Barbu (2018–2019)

Carmin Popstar Prod SRL

Specializată în „întreținere și reparații”, firma a fost abonată la contracte succesive:

24 septembrie 2018 – 1.090.779,04 RON (amenajare Unirea Jegălia Gâldău, terasa Jegălia)

1 octombrie 2018 – 206.762,99 RON (decolmatare canale Sadova-Corabia)

19 martie 2019 – 4.027.829,73 RON

20 martie 2019 – 1.805.931,52 RON

25 martie 2019 – 480.448,28 RON

2 aprilie 2019 – 338.291,55 RON

10 aprilie 2019 – 269.776,56 RON

23 aprilie 2019 – 1.015.104,3 RON

23 aprilie 2019 – 308.244,08 RON

4 iunie 2019 – 1.041.417,34 RON

5 iunie 2019 – 506.914,76 RON

11 iunie 2019 – 1.951.050,76 RON

7 iulie 2019 – 867.215,36 RON

22 iulie 2019 – 913.121,72 RON

5 decembrie 2019 – 250.158,18 RON

16 decembrie 2019 – 1.540.922,67 RON

19 decembrie 2019 – 887.907,14 RON

Total: peste 17 milioane RON (≈3,6 milioane euro) în doar un an și jumătate.

Wagramer Termo 2000 SRL (controlată de Valeriu Țițirigă)

12 iunie 2018 – 426.228,03 RON

17 octombrie 2018 – 736.349,51 RON

7 iunie 2019 – 1.030.683,10 RON

16 septembrie 2019 – 836.756,97 RON

26 septembrie 2019 – 23.919.206,53 RON (!!)

29 octombrie 2019 – 181.554,65 RON

11 decembrie 2019 – 67.571.101,36 RON (!!)

Total: peste 94 milioane RON (≈19,8 milioane euro), din doar 7 contracte!

Condor Păduraru SRL (firma de bază a PSD Olt)

6 noiembrie 2019 – 3.368.806,65 RON

17 decembrie 2019 – 98.626.297,11 RON (!!)

Total: peste 102 milioane RON (≈21,3 milioane euro) în doar două contracte!

Bilanțul rețelei lui Barbu (2018–2019)

Carmin Popstar Prod SRL – 17 milioane RON

Wagramer Termo 2000 SRL – 94 milioane RON

Condor Păduraru SRL – 102 milioane RON

Peste 213 milioane RON (≈45 milioane euro), direcționați către trei firme de casă într-un singur ciclu de doi ani.

După 2020 – rețeaua revine, cu contracte uriașe pe „INV-3/2023”

Dacă în 2018–2019 schema funcționa pe „tunuri rapide”, după 2020 asistăm la revenirea acelorași firme în marile programe ANIF, sub umbrela „INV-2/2023” și „INV-3/2023”, parte din Programul Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații.

Carmin Popstar Prod SRL a prins loturi de 36,3 milioane RON și 103,5 milioane RON , în consorții cu Frasinul, Elsaco și Electromontaj. În 2025, apare și în achiziții directe cu ANIF.

Wagramer Termo 2000 SRL a fost asociată pe contracte modificate publicate inclusiv în Jurnalul Oficial al UE (TED), cu valori de zeci de milioane, semn al continuității relației privilegiate cu ANIF.

Condor Păduraru SRL a rămas „jucător de bază”, apărând în mai multe loturi ca lider de asociere, cu contracte confirmate în SEAP pentru 2024–2025.

O schemă clasică de clientelism politic

Florin Barbu a condus ANIF cu mâna baronilor de Olt, transformând instituția într-o veritabilă mină de aur pentru firmele „prietene”. Contracte succesive, sume colosale, recepții pe hârtie și rezultate inexistente în teren.

Același om, cu acest istoric, a fost susținut de PSD să devină ministrul Agriculturii – adică șef peste subvențiile fermierilor și peste fondurile europene din agricultură.

Întrebarea legitimă este: dacă pe vremea ANIF nu a curs nici măcar o picătură de apă pe canale, ce va curge acum, când Barbu gestionează miliarde de euro?

Tiberiu Pîrnău