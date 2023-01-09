 Lucrările de modernizare a Spitalului Vechi din Râmnicu Vâlcea s-ar putea încheia anul viitor

Lucrările de modernizare a Spitalului Vechi din Râmnicu Vâlcea, clădire de patrimoniu în care s-a turnat în urmă cu 40 de ani filmul 'Mere roșii', sunt realizate în proporție de circa 75%, astfel că anul viitor acestea s-ar putea finaliza, anunță președintele Consiliului Județean (CJ) Vâlcea, Constantin Rădulescu.

'Lucrările sunt într-un stadiu avansat (75%), iar mobilizarea constructorului - pe șantier lucrează circa 110 muncitori - ne dă încredere că, din 2026, Râmnicu Vâlcea va avea încă un Spital Nou, modern și dotat cu mobilier și aparatură performantă. Clădirea principală a fost consolidată, se lucrează la finisajele exterioare și interioare, la instalații și recompartimentări, astfel încât fiecare spațiu să corespundă standardelor medicale actuale', a transmis joi, printr-o informare de presă, Constantin Rădulescu.

Lucrările la acest spital au început în 2023, printr-un proiect în valoare de circa 20 de milioane de euro cu finanțare prin Compania Națională de Investiții (CNI), care, pe lângă reabilitarea și modernizarea clădirii, presupune și dotarea cu mobilier specific a acesteia, precum și amenajarea și sistematizarea parcului existent în curtea interioară a unității spitalicești.

'Această investiție nu înseamnă doar o clădire modernizată și dotată cu aparatură performantă, ci mai ales condiții mai bune pentru pacienți și pentru personalul medical. Pentru noi, înseamnă o promisiune respectată: Spitalul Vechi va deveni un Spital Nou, la standarde europene', a precizat președintele CJ Vâlcea.

Clădirea principală a spitalului vechi din Râmnicu Vâlcea a fost construită la sfârșitul secolului al XIX-lea, iar până în 1972, când s-a deschis spitalul nou, actualul sediu al Spitalului Județean, a fost cea mai importantă unitate sanitară din județ. Aici s-a turnat filmul 'Mere roșii' (1976), inspirat din viața medicului vâlcean Grigore Schileru. AGERPRES